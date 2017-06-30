Nokia 3310, Dünyada En Pahalı Türkiye’de Satılıyor!

Nokia’nın yenilediği versiyonu olan 3310, artık satış raflarındaki yerini aldı. Peki telefonun en pahalı ve en ucuz satıldığı ülkeler hangileri?

Hatırlarsanız birkaç gün önce yeni Nokia 3310 Türkiye’de satışa sunulmuş, bazı ülkelerde oldukça düşük fiyatlar belirlenmiş olmasına rağmen ülkemizde uçuk bir fiyata sahip olmuştu. Bu fiyat maalesef Türkiye’yi, 3310’un dünyanın en pahalı satılan ülkesi yaptı.

Aslında bu duruma iyice alışmaya başladık. Zira iPhone 7 için de benzer bir haber paylaşmış, bu cihazın dünyada en pahalı Türkiye’de satıldığını aktarmıştık.

Peki yeni nesil Nokia 3310’un en ucuz satıldığı ülkeler hangileri?

Avrupa’daki Euro bölgesi ülkelerinde 59.90 euro (242 TL)

ABD’de 49 dolar (173 TL)

İngiltere’de 49.99 sterlin (229 TL)

Hindistan’da 71 dolar (250 TL)

Eğer hala izlemediyseniz, Nokia 3310 hakkında daha önce hazırladığımız videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.