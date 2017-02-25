Nokia 3310 Hakkında Yeni Detaylar!

Bir "remastered" projesi 3310, yenilenmekle ölecek mi? Pek sanmıyoruz. Neden mi? Detaylar haberde!

Efsane 3310 küllerinden doğuyor! Nokia, efsane telefonunu önümüzdeki MWC fuarında yeniden piyasaya sunacak. Cihazın orijinal tasarıma sadık kalacağı bilniyordu fakat bugün hakkında yeni detaylar geldi. Bildiğiniz gibi, Nokia 3310'u Nokia 3310 yapan, değiştirilebilir kapaklarıydı. Sızıntı tanrısı Evan Blass, namı diğer @evlaks, 3310'a ait yeni detayları Twitter'dan paylaştı. Bu bağlamda Nokia 3310'un farklı renkleri olacak ve kapakları değiştirilebilir olacak. Blass'a göre yeni telefon Nokia 150 ile orijinal Nokia 3310'un karışımı olacak. İLGİLİ HABER Bir Efsanenin Küllerinden Doğuşu: İşte Karşınızda Yeni 3310'un Konsept Videosu! Series 30+ işletim sistemini çalıştıracak yeni 3310'un renkli ekrana sahip olacağı söyleniyor. Tabii ki yeni 3310'la birlikte Nokia'nın telefon piyasasını kasıp kavurmasını beklemiyoruz, fakat görmek için sabırsızlandığımızı söyleyebiliriz. Yeni Nokia 3310 Nasıl Olacak? - Videomuzu izlemek için buraya tıklayın!