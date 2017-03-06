Fazla Sevilmeyen Yeni 3310 Yerine “Keşke Bu Çıksaydı” Diyeceğiniz 3310 Pro Konsepti!

Mobil Dünya Kongresi’nde merakla beklenen ve birçok kişi için hayal kırıklığı olan yeni 3310’a bir açıdan tepki olarak doğan 3310 Pro konsepti fazlasıyla hoşunuza gidecektir.

Yılın en merakla beklenen telefonlarının başında gelen yeni 3310, Mobil Dünya Kongresi’nde yapılan lansman ile ortaya çıkmış, ancak genel olarak sevilmemişti. Hem eski modelden farklı hem de teknik özellikler bakımından günümüzün çok gerisinde kalan yeni 3310 yerine birçok kişinin “Keşke bu çıksaydı, kesin alırdım” diyebilecekleri 3310 Pro adlı bir konsept videosu yayınlandı.

ConceptsiPhone adlı YouTube kanalı tarafından tasarlanan 3310 Pro, tasarımsal olarak yenilikçi bir yapıda görülüyor. Teknik özellik detayı verilmese de çerçevesiz bir ekran, kırmızı, mavi, pembe ve mor renk seçenekleri ile tasarlanan Nokia 3310 Pro, klasik 3310’dan tamamen farklı olmasına rağmen şahsen yeni 3310’a göre çok daha fazla hoşuma gittiğini belirtmeliyim.

Yukarıda görebileceğiniz Nokia 3310 Pro adlı konsept cihazın videosunun ardından aşağıdan da bizim 3310 ile alakalı görüşlerimizi izleyebilirsiniz;