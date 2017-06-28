Nokia’nın yeni nesil 3310 modeli, e-ticaret sitesi hepsiburada.com aracılığı ile nihayet Türkiye’ye giriş yaptı.

Avrupa’da yavaş yavaş piyasaya sürülmesine başlanan Nokia’nın efsanevi modeli 3310, hepsiburada.com üzerinden Türkiye için satışa sunuldu. İngiltere’de 65 dolardan piyasaya sürülen Nokia 3310’un Türkiye fiyatı ise 549 TL olarak belirlenmiş.

Kırmızı, sarı ve lacivert renk alternatifleriyle piyasaya sürülen yeni nesil Nokia 3310’un özelliklerini bir kez daha hatırlayalım:

2.4 inç büyüklüğünde QVGA ekran (320 x 240)

32 GB’a kadar artırılabilir 16 MB dahili hafıza

Çift SIM kart desteği

Symbian işletim sistemi

LED flaş destekli 2 MP çözünürlüğünde kamera

FM radyo ve MP3 Player özelliği

1200mAh büyüklüğünde batarya

Boyut: 115.6x51x12.8 m

Daha detaylı bilgilere şuradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Son olarak yeni Nokia 3310’da her nedense beğenmediğimiz 5 şeyle ilgili hazırladığımız videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.