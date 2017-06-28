Avrupa’da yavaş yavaş piyasaya sürülmesine başlanan Nokia’nın efsanevi modeli 3310, hepsiburada.com üzerinden Türkiye için satışa sunuldu. İngiltere’de 65 dolardan piyasaya sürülen Nokia 3310’un Türkiye fiyatı ise 549 TL olarak belirlenmiş.
Kırmızı, sarı ve lacivert renk alternatifleriyle piyasaya sürülen yeni nesil Nokia 3310’un özelliklerini bir kez daha hatırlayalım:
- 2.4 inç büyüklüğünde QVGA ekran (320 x 240)
- 32 GB’a kadar artırılabilir 16 MB dahili hafıza
- Çift SIM kart desteği
- Symbian işletim sistemi
- LED flaş destekli 2 MP çözünürlüğünde kamera
- FM radyo ve MP3 Player özelliği
- 1200mAh büyüklüğünde batarya
- Boyut: 115.6x51x12.8 m
Daha detaylı bilgilere şuradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Son olarak yeni Nokia 3310’da her nedense beğenmediğimiz 5 şeyle ilgili hazırladığımız videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.