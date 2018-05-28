Nokia 3310’un 1 Milyon Volta Dayandığı İnanılmaz Deney!

O bir dönemin gözdesi, bir neslin SMS sponsoru, teknoloji dünyasının en çok satan akıllı telefonu. O, Odin’in oğlu Thor… Desek de inanmayın. O sadece bir Nokia 3310!

Sağlam telefon nedir, nasıl üretilir?

Bu sorunun cevabını bir dönemin efsanesi Nokia 3310 çok iyi veriyor. Artık bu kadar sağlam cihazlar görmememizin en önemli nedeni, tercihlerimizdeki değişim. Yani artık sağlamlık, işlevsellik gibi somut değerler yerine, insanların büyük çoğunluğu prestij peşinde koşuyor. Marka ekonomisi, soyut değer algısı uzun yıllardır akıllı telefon piyasasının büyümesindeki en önemli etken.

Nokia 3310 ise bu nedenle hala bir örnek. Tank gibi gövdesi yüzünden hala internet mizahının bir parçası. Nokia, geçtiğimiz yıl bu modelini her ne kadar yenilese de bunu yine marka değeri için yaptı. İçimiz, görüntülü görüşme desteği sunan 5G’li bir 3310 göremeyeceğimiz için son derece buruk, ancak o hala bir kahraman.

Aşağıdaki video, Nokia 3310’un 1 milyon volt ile şarj edildiği, şimşekler çakıp deney sonrasında hala çalışabildiği görüntüler içeriyor:

Özel bir platform üzerine yerleştirilen 3310, voltajı yavaş yavaş arttırılan bir şarj sistemine takılıyor. Videodaki arkadaşımız, şiddeti arttırdıkça cihazın etrafında şimşekler çakmaya başlıyor. Bütün elektronik devreleri, muhtemelen sizi çarptığında maymuna çevirecek elektrik şiddetine direniyor. Burada bir hatırlatma yapmakta fayda var: Uygulanan elektrik akımının şiddeti son derece düşük. Eğer yüksek olsaydı, muhtemelen 3310’u alevler içinde görecek, deneyi yapan arkadaşa şimşeklerin indiğini seyredecektik. Yani akım öldürür, voltaj süründürür arkadaşlar.

Nokia 3310, deney sırasında aynen şuna benzemiyor muydu?

Deneyden sağ kurtulan ve açıldığı zaman tekrar çalışmaya başlayan cihaz, yerini modern bir akıllı telefona bırakıyor. Akıllı telefon sekiz çekirdekli işlemcisi, yüksek çözünürlüklü ekranı ile son derece güçlü görünebilir. Nitekim gerçek kahramanlık maske sahibi olmak değildir. Tahmin edeceğiniz üzere, aynı şiddetteki elektrik miktarı akıllı telefonun sonu oluyor.

Nice çekirdekli işlemciler, nice saniyeyi dakikalara yayan kameralar, ne cam gövdeler, ne yüz tanıma sensörleri gördü bu piyasa. Asla senin gibisini bir daha göremedi be 3310. Şimşek tanrısı, Odin’in oğlu 3310...