Akıllı telefonların henüz yeryüzünde bulunmadığı zamanlarda cep telefonlarının en akıllısı olan Nokia 3310, 2017’nin Mart ayında 2G’li yeni versiyonuyla piyasaya sunulmuş ve sonradan 3G’li olarak üretilmişti. Söylentiler göre firma, yeni versiyonun 4G’li modeli için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

2017’nin Mart ayında gerçekleşen Mobile World Congress etkinliğinin yıldızı Nokia olmuştu. HMD Global, sektörün yeni devlerine ders verecek bir pazarlama stratejisiyle 3310’nun tamamen yenilenmiş versiyonunu bu etkinlikte tanıtınca, Samsung’un aynı etkinlikte tanıttığı Galaxy S8’den bile daha çok dikkat çekmişti.

Elbette bunda Nokia’nın hala tükenmeyen marka değeri ve insanların firmaya duydukları saygının büyük önemi vardı. Her ne kadar Microsoft ortaklığıyla piyasaya sunulan Lumia serisi çok sevilmese de akıllı telefon sektörüne Android ile dönüş yapan Nokia için, klasik bir telefon oldukça önemli bir noktaya geldi.

Nokia 3310 ile birlikte Nokia 3, 5 ve 6 modellerini de gördük ve Android dünyasında köklü bir firmanın başlangıç cihazlarıyla tanıştık. Nokia zamanla amiral gemilerini tekrar piyasaya sürdü ve sektördeki parlak dönemini başlatmış oldu.

Yenilenmiş versiyonuyla tanıtılan ilk Nokia 3310, ikinci nesil kablosuz bağlantı teknolojisine sahipti. Bu, haklı olarak tepkiler topladı ve firma da işi pazarlama kampanyası imajından çıkartmak için 3G’li bir de versiyonu satışa sundu. Haliyle cihazın kablosuz bağlantı hızı ve konuşmalar esnasındaki ses kalitesi arttı. Ancak bu yeni 3310 için kısa bir ömür vadediyordu. 5G teknolojisinin yolda olduğunu düşünürsek, baştan aşağıya yenilecek olan baz istasyonlarına uyum sağlayamayacaktı.

HMD Global, Nokia 3310’un tekrar bağlantı hızı konusunda yenilenmesi görüşlerine katkıda bulundu ve cihazın 4G’li sürümü için çalışmalarını tamamladı. Hatta cihazın Çin’de satılacak paketleri de onaydan geçti ve küresel pazar için çeşitli kuruluşlardan gelecek onayları beklemeye başladı.

Tek değişen bağlantı hızı değil, güle güle Symbian 30:

Cihazın yenilenen anten donanımına ek olarak, Nokia’nın efsanevi işletim sistemi Symbian 30 (s30) artık 3310’da bulunmayacak. Şirket bunun yerine, bazı önemli Android uygulamalarını çalıştırabilen YunOS adında bir işletim sistemiyle gelecek. Bu Android uygulamaları arasında WhatsApp gibi kitlesel uygulamalar da mevcut olabilir, fakat liste an itibariyle net değil.

Elbette 3310 bir daha çağın en popüler telefonu olamayacak, ancak gönlümüzdeki tahtını kaptırmadığı kesin. Artık 3G teknolojisini ortadan kaldırmaya hazırlanan operatörlerden de bir darbe yemeyeceğinden, bir süre daha onu göreceğiz.

Nokia 3310 4G için fiyatlandırma ve diğer teknik özellik detayları elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın :)