Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ancak satışlarına henüz Avrupa'da başlamayan Nokia 5.1, Amerika'da gerçekleşen lansmanın ardından şimdi de Avrupa'da ön sipariş ile satılmaya başlandı.

Nokia'nın son dönemde yeniden piyasaya dahil olabilmek için attığı başarılı adımlardan biri olan Nokia 5.1, Avrupa pazarında da satışa sunuldu. Şimdilik yalnızca Almanya'da iki farklı seçenek ile satışa çıkan telefonun, önümüzdeki günlerde tüm Avrupa'da satışa çıkması bekleniyor.

Lansmanını ABD'de yapan Nokia 5.1'in henüz ülkemizde satışı yok. Özellikle uygun fiyatıyla dikkat çeken Android One desteğiyle piyasaya sürülen telefonun Avrupa'da satış fiyatı ise beklendiği gibi oldukça uygun. Samsung ve Apple'ın fiyat sıkalasından oldukça aşağıda olan telefonun; 2GB RAM 16GB hafızalı modeli 210 euro, 32GB Hafıza 3GB RAM gücüne sahip modeli ise 238 euro’dan satışa sunuldu.

Fiyatlar aslında donanım olarak bu seviyede olan bir cihaz için düşünüldüğünde çok da düşük değil fakat artık telefon fiyatları hayli yüksek ve insanlar daha düşük fiyatlı alternatifler arıyorlar. Nokia'da bu anlamda bekleneni verecek gibi duruyor. Ülkemizde ise telefonun 1400-1600 TL arasında satışa sunulması bekleniyor. Nokia 5.1'in özelliklerine göz gezdirmek isterseniz, yukarıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.