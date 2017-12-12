Nokia 5 ve 8 İçin Oreo Beta Güncellemesi Geldi, Sırada 6 Var

Nokia 5 ve 8 için Android 8.0 Oreo beta güncellemesi sağlandıktan sonra, şirket Nokia 6 kullanıcılarına hizmeti sunmaya başlayacak.

Orta sınıf olarak kabul edebileceğimiz Nokia 6 için yakında Android 8.0 Oreo güncellemesi yolda. HMD daha önce sözünü verdiği gibi Oreo güncellemelerini sırayla ürettiği telefonlara sunuyor. Sıradaki telefonlar arasında geçtiğimiz günlerde Android güvenlik düzeltme eki güncellemesi alan Nokia 3 var.

HMD, Nokia 5 smartphone için Android Oreo beta sürümünü kullanıma sunmaya başlarken, diğer telefonlara nezaman geleceği ile ilgili sunulmus belirli bir zaman çizelgesi bulunmuyor. Ancak şirketin geçmişteki çalışma şekline bakıldığında 1 ay içerisinde söz verilen tüm telefonlara geleceğini düşünüyoruz.

Son olarak güncellemeyi yeni alan Nokia 5’ten bahsedecek olursak; Şubat ayında piyasaya sürülen telefon 5.2 inç HD IPS ekrana ve Qualcomm Snapdragon 430 işlenciye sahip orta sınıf bir akıllı telefon. Nokia adını geçmişte olduğu gibi sık sık duymak benim için gerçekten çok güzel bir his çünkü çocukluğumu hatırlatıyor.