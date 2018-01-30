Nokia 5 ve Nokia 6 için Android Oreo Güncellemesi Yayınlandı!

HMD Global, Çin'deki Nokia 5 ve 6 kullanıcıları için Android Oreo güncellemesini yayınladı. Şirket, güncellemenin kademeli olarak diğer bölgelere de yayınlanacağını belirtti.

HMD Global, geçtiğimiz yıl beta testlerine başladığı ve 'kısa süre içinde güncellemeyi yayınlayacağız' dediği Nokia 6 ve Nokia 5 için kararlı Android 8.0 Oreo sürümünü nihayet kullanıcılara yayınlamaya başladı.

HMD Global’in ürün şefi Juho Sarvikas tarafından doğrulanan Android Oreo güncellemesi, hem Nokia 6 hem de Nokia 5 kullanıcılarına kademeli olarak yayınlanacak. Sarvikas, bölgesel farklardan dolayı tüm cihazların güncellemeyi aynı anda almayacağını belirtti.

İlginçtir ki HMD Global, Nokia 6 için Android Oreo güncellemesini ilk olarak Çin’de yayınlamaya başladı. İlginç olan nokta, şirketin Çin’de Android Oreo beta sürümü başlatmaması. Yine de TA-1000 model numaralı Nokia 6’lar Oreo güncellemesine kavuştu.

Güncelleme 1.6GB boyutunda. Bu nedenle Oreo güncellemesi ülkemizdeki cihazlar için yayınlandığında yükseltmeyi gerçekleştirmeden önce Wi-Fi ağına bağlandığınıza emin olun. Güncellemenin güvenlik yaması içerip içermediği henüz bilinmiyor.

HMD Global, Nokia 6’lar için yayınladığı güncelleme ile Oreo’nun kendi özelliklerine ek olarak Nokia’ya ait yeni özellikler de ekledi. Android Oreo güncellemesi ülkemizde ya da diğer bölgelerde yayınlandığında tüm bilgileri sizinle paylaşacağız.