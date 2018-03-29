Nokia 5 ve Nokia 6’ya Android 8.1 Oreo Güncellemesi Geldi!

Nokia 5 ve Nokia 6 kullanıcıları, uzun süredir bekledikleri Android 8.1 Oreo güncellemesini aldılar.

HMD, geçen sene piyasaya sunduğu Nokia 5 ve Nokia 6 telefonları için yeni bir güncelleme yayınladı. Orta sınıf akıllı telefonları Android 8.1 Oreo’ya geçiren Nokia, bu sayede kullanıcıların beklentilerini gidermiş oldu. Nokia 5 ve Nokia 6 için güncelleme birkaç ülkede başladı, önümüzdeki birkaç gün içerisinde ise dünya çapındaki tüm Nokia 5 ve 6’lar için güncellemenin yayınlanmış olması bekleniyor.

Nokia 5 için 860 MB, Nokia 6 için ise 930 MB’lık bir güncelleme yayınlayan HMD, bu güncelleme ile birlikte Mart ayı güvenlik düzeltmelerini de ekledi. Navigasyon için pil tasarrufu, yenilenmiş güç menüsü, yeni ayarlar menüsü ve Bluetooth pil yüzdesi gibi yeni özellikleri telefonlara ekleyen HMD, Nokia 5 ve Nokia 6’lara yeni güncellemeler sunacak mı, şimdilik bilinmiyor.

HMD tarafından piyasaya sürülen son akıllı telefonlardan Nokia 2, hala Android 8.1 Oreo güncellemesi almayı bekliyor. 15 Kasım 2017’de çıkış yapan telefon, 4100 mAh’lik bataryası haricinde hemen hemen her donanımda giriş seviyesi standardını korudu. 1GB RAM gibi günümüz akıllı telefonlarının çok gerisinde kalan akıllı telefonun Android 8.1’i alıp almayacağı hala bilinmiyor.

Nokia’nın en güncel telefonu Nokia 8 ise, önümüzdeki sene Android 9.0 P’ye de geçiş yaparak kullanıcılarını memnun etmeyi hedefliyor. HMD’nin 2017’nin ilerleyen dönemlerinde yeni akıllı telefonlarla piyasada yer almasını bekliyoruz.