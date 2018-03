Nokia 6, Fiyat/Performans Kralı Lenovo Moto G5S Plus'a Karşı!

2018'in en popüler iki orta segment telefonunu kıyasladık. MWC 2018'de tanıtılan Nokia 6 (2018) mi, yoksa Moto G5S Plus mı? Tüm detaylarını dikkate alarak yaptığımız karşılaştırmanın sonucunda kazanan, Nokia 6 oldu.

2017 yılını başarıyla tamamlayan Nokia, MWC 2018'de duyurduğu yeni akıllı telefonlarıyla bu başarısını korumayı hedefliyor. Nokia 8 Sirocco gibi üst düzey telefonların yanında orta segment telefonlar da tanıtan Nokia, her bütçeye hitap ederek kitlesini genişletmeye çalışıyor. Nokia'nın uygun fiyatlı 6 (2018) modeli, rakipleriyle kıyaslandığında ne gibi özellikler sunuyor? Nokia 6 (2018) ile Lenovo Moto G5S Plus'ı karşılaştırdık.

Teknik Özellikler

Teknik özellikler bakımından benzer olan iki telefon, performans olarak da birbirine yakın. Lenovo Moto G5S Plus gücünü Snapdragon 625'ten alırken, Nokia 6 (2018) ise biraz daha yeni bir işlemci olan Snapdragon 630'dan gücünü alıyor. Her iki işlemci de birbirine yakın performans sunsa da, Snapdragon 630 biraz daha güçlü ve tasarruflu. Telefonların diğer özellikleri de birbirine yakın. Her iki cihaz da farklı seçeneklerle 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçeneği sunuyor.

Biraz daha yeni işlemcisi sayesinde, teknik özellik bakımından kazanan Nokia 6.

Tasarım, Ekran ve Dayanıklılık

Her iki cihaz da amiral gemisi seviyesinde olmadığı için, çok farklı tasarımlara sahip değiller. Ancak bu, telefonların iyi bir tasarıma sahip olmadığı anlamına gelmiyor. Kendi fiyat aralığına göre her iki cihaz da yeterli bir tasarıma sahip.

Nokia 6 (2018)'in 5.5 inçlik ekranı üst ve altta ince çerçevelerle gelirken, arka tarafta ise minimalistik bir tasarım görüyoruz. Parmak izi sensörünün arka tarafta yer aldığı telefonda, aynı zamanda USB-C portu da bulunuyor. Moto G5S Plus ise, diğer Moto cihazlarından alışık olduğumuz bir tasarımla geliyor. Kamera modülünün arka tarafta bulunduğu telefonun ön kısmında ise ana ekran tuşu görevi gören bir parmak izi okuyucusu yer alıyor. Moto G5S Plus, Nokia 6'nın aksine microUSB portuyla geliyor.

Her iki telefon da 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip. Dayanıklılık açısından da ciddi bir fark bulunmayan telefonların her ikisi de metal gövde ile geliyor ve herhangi bir suya dayanıklılık sunulmuyor. Daha modern tasarımı ve USB-C portuna sahip olması nedeniyle kazanan bu turda da Nokia 6.

Pil Ömrü ve Şarj Özellikleri

Telefonların benzerliği pil ömrüne geldiğimizde de devam ediyor. Her iki telefonda da 3000 mAh batarya bulunduğu gibi, yine her iki cihazın da hızlı şarj özelliği bulunuyor. İki cihazda da kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Sonuç, beraberlik.

Kamera

Teknik olarak bakıldığında farkın belirginleştiği kısım ise burası. Nokia 6 (2018)'de, 16 MP'lik f/2.0 açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. Moto G5S Plus ise, iki adet 13 MP'lik f/2.0 kamerayla geliyor. Ancak sonuçlara baktığımızda, iki telefon da birbirine yakın kamera performansı sunuyor. Sonuç yine beraberlik.

Yazılım

Her iki telefon da, tahmin edebileceğiniz gibi Android işletim sistemine sahip. Android One programındaki Nokia 6, rakibine göre güncelleme avantajı sebebiyle öne geçiyor. Güncelleme konusunda en iyi olmasa da, kötü de olmayan Lenovo'nun Moto G5S Plus modeli kutudan Android 7.1 ile çıkıyor. 8.0 sürümünün yakında geleceği söylense de, en yeni Android sürümüyle gelen Nokia 6, bu konuda da kazanan oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir telefonu alacak olsanız hangisini tercih ederdiniz?