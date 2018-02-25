2018'e hızlı başlayan Nokia, Android One tabanlı yeni orta seviye akıllı telefonu Nokia 6 (2018)'i tanıttı.

Geçtiğimiz 1 yıl boyunca ciddi satış rakamlarına ulaşan HMD Global bünyesindeki Nokia, 2017 yılında 70 milyon cihaz sattı. 2017 yılındaki başarısını sürdürmek isteyen Nokia, MWC 2018'de 4 yeni cihaz tanıttı. Bu cihazlardan biri de, Nokia 6 (2018). Gelin hep beraber yeni Nokia 6'nın detaylarına göz atalım.

Nokia 6 (2018)

Nokia'nın geçtiğimiz yıl en çok satış yapan modeli Nokia 6'nın halefi olacak telefon, geçtiğimiz ay Çin pazarı için tanıtılmıştı. Bugün de global tanıtımı gerçekleştirilen Nokia 6 (2018)'in şüphesiz en dikkat çekici detayı Android One projesine dahil olması. 6000 serisi alüminyum kasayla birlikte gelen telefon, sağlam kasasıyla bir Nokia klasiği olmaya aday. Ön taraftaki kapasitif tuşları kaldırıp, sanal tuşları tercih eden Nokia; parmak izi okuyucusunu da arka tarafa taşımış. 5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 630 işlemcisinden alıyor.

Yeni Nokia 6'da güvenlik özellikleri de üst seviyede. Yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi okuyucusuna sahip olan telefon, HMD'nin iddiasına göre çok hızlı ve doğru parmak izi taraması yapabiliyor. 16 MP kamerayla gelen telefonda, "bothie" adı verilen teknoloji sayesinde ön ve arka kameradan aynı anda çekim yapılabiliyor. Önümüzdeki günlerde Avrupa pazarında satışa çıkacak olan telefonun fiyatı ise 279 € olarak belirlenmiş.

Teknik Özellikler

• Android 8.0 Oreo işletim sistemi (Android One tabanlı)

• 5.5" IPS LCD Full HD ekran (1920*1080 16:9)

• Qualcomm Snapdragon 630 işlemci

• 3/4 GB RAM

• 32/64 GB depolama (128 GB'a kadar MicroSD desteği)

• 16 MP arka kamera (PDAF, f/2.0, çift tonlu flaş, ZEISS lens)

• 8 MP ön kamera (f/2.0)

• 3000 mAh batarya

• 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+BDS, FM/RDS, USB type-C (USB 2.0), OTG, NFC

• Boyutlar: 148.8 x 75.8 x 8.15mm

• Kulaklık girişi mevcut