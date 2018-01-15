Nokia 6 (2018) ve Nokia 7 için Android Oreo Geliyor!

HMD Global, yaptığı açıklama ile Nokia 6 (2018) ve Nokia 7 modellerine Android Oreo güncellemesi yayınlanacağını belirtti.

HMD Global, Nokia kullanıcılarını Android güncellemeleri konusunda memnun etmeye devam ediyor. Şirket, Finli akıllı telefon üreticisinin geçtiğimiz hafta tanıttığı giriş seviye bir akıllı telefon olan Nokia 6 (2018)’e ve geçtiğimiz yıl tanıtılan Nokia 7 modeline Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlanacağını doğruladı.

Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da Nokia 6 (2018) ve Nokia 7 modellerine Android Oreo güncellemesi geleceğini açıklayan HMD Global, güncelleme ile birlikte her iki cihazın da Android Oreo’nun tüm özelliklerine ek olarak daha akıcı bir kullanıcı deneyimi ve kaydırma hareketi kontrolüne sahip olacağını belirtti.

Açıklamanın Weibo’da yapılması, Nokia 6 (2018) ve Nokia 7’nin yalnızca Çin’de Android Oreo güncellemesi alacağı gibi bir algı oluşturabilir. Fakat her iki cihaz da başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm büyük pazarlarda Android 8.0 Oreo güncellemesi alıp performansını ve verimliliğini arttıracaktır.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında tanıtılan ilk nesil Nokia 6 modeli henüz Android Oreo için beta sürümünde bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre ‘orijinal’ Nokia 6 modeli için de kararlı Android Oreo güncellemesi yakında yayınlanacak. HMD Global, küçük gecikmelerle de olsa Nokia kullanıcılarına verdiği güncelleme sözlerini bir bir yerine getiriyor.