HMD tarafından üretilen ve uzunca bir aradan sonra ilk Nokia telefon olan Nokia 6, talebi karşılayamama nedeniyle piyasadan bir süreliğine çekiliyor.

Malum Microsoft satın alımı sonrası Nokia markalı telefonları bir süre Microsoft Lumia adıyla görmüştük. Bu süreçte üretim yasağına sahip olan Finli firmanın yeni ürünleri ise bu yıl itibariyle çıkacakken ilk olarak karşımıza Nokia 6 çıkmıştı. Şimdiye kadar birkaç defa sınırlı sayıdaki satışlarında dakikasında tükenen Nokia 6 için HMD firması bir süre Nokia 6 satmayı düşünmüyor.

Herhangi bir donanımsal ya da yazılımsal sorun yerine “talebi karşılayamamak” olarak nitelendiren HMD, ilerleyen zamanlarda Nokia 6’nın tekrar satışa çıkacağı bilgisini de veriyor. Uzunca bir aradan sonra büyük ilgi gören Nokia, MWC 2017’de de P1 modeliyle bir amiral gemisi tanıtacakken tahminimize göre aynı sorunu yaşamamak için Nokia 6’nın üretimini ve satışını bir süre durduruyor gibi görünüyor.

Umarız HMD ilerleyen zamanlarda talep karşılayamama sorununu tamamen çözerek Nokia 6 ve P1 modelleri olmak üzere gelecek modellerin dünya genelinde satışına olanak tanır. Yoksa Çin’den tanıdığı olmayan hiçkimse görünüşe göre Nokia markalı telefonları bir süre kullanamayacak.