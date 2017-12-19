Nokia 6 İçin Android Oreo Beta Programı Açıldı!

Nokia 8 ve Nokia 5'ten sonra şimdi Nokia 6'da Android 8.0 Beta Programı kapsamına girdi.

Nokia ya da HMD, akıllı telefon piyasasına geç kalmış olmasına rağmen, aradaki farkı güncellemelere verdiği öneme hız kesmeyerek aradaki farkı kapatıyor. Bildiğiniz gibi Nokia 8 için Android Oreo 8.0 çoktan geldi. Ancak daha sonra HMD, tüm Nokia modelleri için "Android 8.0 Oreo Beta Test Programı"nı yaymaya başladı. Bugün ise HMD'nin Global Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas tarafından Nokia 6'nın da Android 8.0 Oreo Beta Test Programı'na dahil edileceği kesinleştirildi.

2018'in ilk çeyreği içerisinde Nokia 6'lar için geleceği tahmin edilen Android Oreo güncellemesi için, şimdiden test hazırlıklarına başlayan HMD'nin Android Oreo 8.0 test programının ise, Android Oreo çıksa bile devam edeceği düşünülüyor. Bu arada konuyla ilgili Sarvikas'ın duyurusunu şu şekilde inceleyebilirsiniz.

Eğer Nokia 6 sahibiyseniz ve şimdilik oldukça hata dolu olacak olsa da, geliştirilme sürecine yardım etmek istiyorsanız, buradaki bağlantı üzerinden Android 8.0 Oreo Test Programına katılabilirsiniz. Bu noktada ise adımları anlatmıyoruz, çünkü Beta programına katılmak için İngilizce bilmek ve hataları düzenli olarak raporlayabilmek önemli bir şart. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Nokia geç kaldığı pazara yetişiyor mu? Yoksa biraz fazla mı hızlı davranıyor?