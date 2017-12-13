Nokia'nın bu yıl piyasaya sürdüğü ve orta segment bir telefon olan Nokia 6'nın 2018 versiyonunun görüntüleri sızdırıldı.

Bir dönemin 'en iyisi' olarak nitelendirilen ve geçtiğimiz yıl Android işletim sistemine geçerek tekrar bu ünvanı elde etme yolunda bir başlangıç yapan Nokia ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere bu yıl başlarında duyurduğu üst seviye Nokia 8 ile oldukça iyi bir izlenim uyandıran Finlandiyalı teknoloji şirketi, Nokia 6 ile de pazarda iyi bir etki uyandırmıştı. Şirket, bu iki telefonla da eskiyen yüzünü yenilemiş ve modernize olmuştu.

Öte yandan Nokia, Oneplus (5T), Xiaomi (Mi Mix 2) ve Honor (7x) gibi markaların LG (V30), Galaxy (S8) ve iPhone (X) gibi devlerin karşısında oldukça iyi bir izlenim yaratması sebebiyle tekrar bir diriliş umudunu da beraberinde getirmişti. Bu çerçevede çalışmalarını yürüten Nokia, akıllı telefon pazarının asıl lokomotifi olan Asya pazarına özelde ise Çin pazarına girmek için gerekli olan TENAA sertifikasını aldı. Ancak şirket bu sertifikayı alırken de yeni 2018 model Nokia 6'nın görsellerinin sızdırılmasına engel olamadı.

Görsellere bakıldığında ilk göze çarpan şey, Nokia'nın modaya uyarak alt ve üst kenar boşluklarını daraltmış olması oldu. Bu da yeni telefonun, eski modelle aynı özelliklere ( 2.160 x 1.080 çözünürlük, 18/9 ekran oranı ve 5,5 inç boyut) sahip olmasına rağmen daha küçük bir boyutla geleceğini gösterdi. Diğer yandan değişikliğin sadece kasada olmadığı da görünüyor. Zira Finlandiyalı şirket, ilk Nokia 6'daki Snapdragon 430 çekirdeği bir Snapdragon 630'la değiştirdi. Bunun yanına 32 GB ROM ve 4 GB RAM ekledi. Bir değişiklik de telefonun biçimsel bütünlüğünü tamamlayana parmak izi okuyucusunun yerinde yaşandı. Şirket öndeki okuyucuyu son dönemlerde birçok telefonun tercih ettiği gibi arkaya aldı. Bununla birlikte yeni Nokia 6'nın çift sim kart özelliğiyle beraber geleceği de söyleniyor.

Şiketin görselleri sızmış olan Nokia 6'yı tam olarak ne zaman duyuracağı bilinmiyor. Ancak gelecek ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi lansman için oldukça elverişli bir yer olarak öne çıkıyor. Bunun yanında yeni amiral gemisi Nokia 9 hakkında da bir bilgi olmamasına rağmen onu da görebilme ihtimalimiz bulunuyor. Sizce Nokia, bu şekilde devam ederse tekrar sektörün büyük oyuncularından olabilir mi?