Nokia 6'yla Çekilmiş, Cihazın Kamerasının Ne Kadar Başarılı Olduğunu Gösteren İlk Fotoğraflar!

Orta segment bir telefon olan Nokia 6’nın 16 MP kamerasının çektiği fotoğraflar inanılmaz derecede kaliteli.

Son olarak bugün Nokia’nın yeni Android telefonu Nokia 8 ortaya çıkmıştı. Ancak biraz geriye giderek geçtiğimiz günlerde duyurulan Nokia 6’nın bir özelliğine vurgu yapmak istiyoruz.

Nokia’nın telefonlarının kameraları her zaman başarılı olmuştur. Yeni Nokia telefonlarda da bu durum değişmeyecek gibi görünüyor. Zira orta segment bir telefon olan Nokia 6 bile çok iyi bir kamera donanımına sahip. Nokia 6’da 16 MP ve f/2.0 diyafram aralığına sahip bir arka kamera mevcut. Ayrıca kamera, aşama algılamalı otomatik odaklama özelliği ve çift LED flaşa sahip.

İddialara göre, Nokia 6 ile çekilen fotoğrafların kalitesi, orta segment bir telefonun kamerasından beklenmeyecek derecede yüksek. Çin’de gerçekleşen Nokia 6 tanıtım etkinliğinde, Nokia 6 ile çekilen bazı fotoğraflar DGtle.com’da yayınlandı. Bu fotoğraflarda renk üretimi ve dinamik aralığın harika olduğu görülüyor. Nokia 6 ile çekilmiş bazı fotoğraflara aşağıdan göz atabilirsiniz. Fotoğrafların daha yüksek çözünürlüklü hallerine ise buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Nokia 6’nın kamerasının bu kalitede fotoğraflar çektiğini görünce insan, Nokia 8’in 24 MP kamerasının çektiği fotoğrafları görmek için sabırsızlanıyor.