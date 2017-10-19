Nokia 7 resmi olarak duyuruldu. Telefonun özelliklerini sizler için listeledik.

Nokia, 2017 bitmeden yeni telefonu Nokia 7’yi duyurdu. 5.2 inçlik 1080p ekranla birlikte gelen Nokia 7, 3.000 mAh pil ve f/1.8 diyafram aralığına sahip 16 megapiksel arka kamera ile birlikte geliyor.

HMD Global’ın yaptığı bir basın etkinliğinde ortaya çıkan Nokia 7, LCD ekranıyla birlikte ön tarafta kullanabileceğiniz geniş açılı 5 megapiksellik kamera bulunduruyor. Bu kamera ile çekeceğiniz selfiler “aile boyu” olabilecek. Ayrıca Nokia 7, Nokia 8'den sonra "Bothie" modunu destekleyen ilk Nokia telefonu oldu. Bothie, hem ön hem de arka kameranın aynı anda tek bir fotoğraf çekmesini sağlıyor.

Nokia 7 ile çekilmiş bir fotoğraf

Alüminyum bir kasa ile gelerek ismini bir kez daha ispat eden Nokia, bu metal yığınının altında 3.000 mAh’lik bir batarya sunuyor. Qualcomm Snapdragon 630 yonga setinden güç alan Nokia 7, 4GB’lık RAM’le kullanıcılarını memnun etmeyi hedefliyor. 64 GB depolama alanına ek olarak microSD kartla artırılabilir bir depolama alanı sunan Nokia 7, 377 dolardan satışa sunulacak. Telefonun bir de 6GB’lık versiyonu tanıtıldı. Telefonun bu versiyonunu satın almak istiyorsanız, 30 dolar fazla olacak şekilde 407 dolara telefonu satın alabileceksiniz.

Android 7.0 Nougat ile çıkacak telefon, kısa süre içerisinde Android 8.0 Oreo desteğini alacak. Son dönemde çıkan telefonlarda görmediğimiz 3.5 mm kulaklık girişinin bu telefonda olduğunu söylemek herkesi sevindirecektir. Nokia 7, 24 Ekim’de başlangıç için yalnızca Çin’de satışa sunulacak. İlerleyen dönemlerde telefonun küresel pazara inmesi bekleniyor.

Nokia 7 Özellikleri