Nokia 7 Plus Çalışırken Görüntülendi!

Nokia'nın merakla beklenen telefonu 7 Plus'ın yeni görselleri sızdı. Ünlü duyumcu Evan Blass tarafından paylaşılan görsellerde telefonun çalışırken ki hali görünüyor.

Basın bültenlerine göre bir Android One projesi olan Nokia orta segmentteki cihazı 7 Plus'ın MWC 2018'de resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Hindistan'dan sızdırıldığı belirtilen görsellere göre telefon 18:9 en boy oranı modasına uygun olarak üretilmişe benziyor. Bununla birlikte 6 inçlik bir 2160x1080 piksellik ekranı bulunan cihaz 2,5D kavisli ekran kullanıyor. Evan Bass tarafından daha önce de sızdırılan görsellere göre Nokia'nın yeni telefonu, siyah, beyaz ve siyah-beyaz renk seçenekleriyle gelirken turuncu logo ve çizgiler cihaza oldukça estetik bir hava katmışa benziyor.

Orta segmente hitap eden cihaz yine son zamanlarda popüler hale gelen çift kamera deneyimini Carl Zeiss kalitesiyle sunacak. Bu anlamda Nokia'nın eski 'N' serisi kameralarını da düşündüğümüzde muadillerine göre 7 Plus oldukça iyi bir performans sergileyebilir. Yine ince çerçeve modasına da uygun şekilde tasarlanan cihazın parmak izi tarayıcısı da arka tarafa kamera altına yerleştirilmiş olarak görünüyor.

Telefonun diğer özelliklerine bakıldığında orta segment vurgusunu sonuna kadar hakediyor gibi duruyor. 4 GB RAM'e sahip olması beklenen cihazın Snapdragon 660 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Bununla birlikte cihazın piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Android 8.1 güncellemesini de alacağı belirtiliyor.