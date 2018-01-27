Nokia 7 Plus GeekBench'te Göründü!

HMD Global'in Nokia'nın yeni akıllı telefonlarını canlandırmaya başlamasıyla birlikte cep telefonu piyasasına bir efsane geri dönmeye başladı. Şirket son aylarda etkileyici bir hızda da ilerlemeye başladı. Son olarak Nokia MWC 2018 için "müthiş" bir basın lansmanı yapacağını vaat etti. Bu haberden sonra söylentiler sağlı sollu gelmeye başladı.

Nokia ile bu ay başı gelen bilgilerde, 7 Plus modelinin piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. GeekBench ve diğer ölçüm programlarının sızdırma işleminin zor ya da nadir bir olay olmadığını unutmamak önemlidir. Bu bağlamda Nokia 7 Plus'ın bazı verileri GeekBench'te ortaya çıktı. Buna göre Nokia yakın zamanda Snapdragon 660'lı orta seviye bir telefonla karşımızda olacak.

26 Şubat tarihinde ortaya çıkan verilere göre Snapdragon 660 yonga setinin yanı sıra 4GB RAM bulunduran Nokia 7, şirketin hedef kitlesine uygun bir model olarak çıkacak. Verilen performans skorları ve frekansları söz konusu çip ile eşleşiyor ancak ne yazık ki, donanım bilgisi hakkında fazla detay bulunmuyor. Bununla birlikte telefonun Android 8.0 ile geleceği görünüyor.

Nokia 7'nin özelliklerine bakıldığı zaman, telefonun Snapdragon 835'li Nokia 8 ile Snapdragon 630'lu Nokia 7 arasında iyi bir yer tutacağı düşünülüyor. Bu bağlamda telefonun orta seviye bir telefon olarak oldukça iyi bir model olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte çözünürlük ya da kemra bilgileri ile ilgili olarak sızıntı içerisinde detaylı bir bilgi bulunmuyor. Zira Nokia ürünün tamamının ortaya çıkmasını istememiş de olabilir. Mobil Dünya Kongresi'ne sayılı günler kaldı Nokia 7 Plus'ı ve çıkması muhtemel diğer cihazları görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.