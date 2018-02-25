Nokia 7 Plus Tanıtıldı! İşte Tüm Detayları!

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2018 yılına hızlı başlayan HMD Global, Nokia 7 Plus'ı tanıttı. İşte yeni telefonun tüm detayları.

Nokia, yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Nokia 7 Plus'ı tanıttı. Geçtiğimiz hafta fotoğrafları sızdırılan Nokia 7 Plus, orta seviyenin kralı olmaya aday.
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Çift kamera ve 18:9 ekran oranıyla gelen telefon, 6 inçlik Full HD ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alan Nokia 7 Plus, aynı küçük kardeşi Nokia 6 gibi Android Oreo ile geliyor ve Android One programı kapsamında. 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip olan telefonda, aynı zamanda microSD kart desteği bulunuyor. Çift arka kamerası sayesinde bokeh (portre) çekim yapabilen telefonda, 2 gün yetebileceği iddia edilen 3800 mAh boyutunda bir batarya bulunuyor. 

Çift katlı anodize alüminyum kasaya sahip olan Nokia 7 Plus, 6 katmanlı bir seramik boya teknolojisi ile boyanmış. Profesyonel kamera ve ses özellikleri sunan telefon, özelliklerine göre göre gayet iyi bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Nisan ayından itibaren satışa çıkacak olan Nokia 7 Plus, 399 €'luk fiyat etiketine sahip. 

Teknik Özellikler

  • Android 8.0 Oreo
  • 6” IPS LCD full HD+ (2160 x 1080, 18:9) ekran
  • Qualcomm Snapdragon 660 işlemci
  • 4 GB LPDDR4 RAM
  • 64 GB depolama (256 GB'a kadar microSD desteği)
  • Çift arka kamera (Birinci kamera 12 MP f/1.75, ikinci telefoto kamera 13 MP f/2.6)
  • 16 MP f/2.0 ön kamera
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+BDS, NFC, USB type-C (USB 2.0), OTG
  • Hızlı şarj destekli 3800 mAh batarya
  • Boyutlar: 158.38 x 75.64 x 7.99 mm
Kaynak : https://www.androidpolice.com/2018/02/25/nokia-launches-four-phones-at-mwc-the-1-6-2018-7-plus-and-8-sirocco/
Etiketler: nokia, mwc 2018, Nokia 7 Plus
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