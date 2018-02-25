2018 yılına hızlı başlayan HMD Global, Nokia 7 Plus'ı tanıttı. İşte yeni telefonun tüm detayları.

Nokia, yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Nokia 7 Plus'ı tanıttı. Geçtiğimiz hafta fotoğrafları sızdırılan Nokia 7 Plus, orta seviyenin kralı olmaya aday.

Çift kamera ve 18:9 ekran oranıyla gelen telefon, 6 inçlik Full HD ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alan Nokia 7 Plus, aynı küçük kardeşi Nokia 6 gibi Android Oreo ile geliyor ve Android One programı kapsamında. 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip olan telefonda, aynı zamanda microSD kart desteği bulunuyor. Çift arka kamerası sayesinde bokeh (portre) çekim yapabilen telefonda, 2 gün yetebileceği iddia edilen 3800 mAh boyutunda bir batarya bulunuyor.

Çift katlı anodize alüminyum kasaya sahip olan Nokia 7 Plus, 6 katmanlı bir seramik boya teknolojisi ile boyanmış. Profesyonel kamera ve ses özellikleri sunan telefon, özelliklerine göre göre gayet iyi bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Nisan ayından itibaren satışa çıkacak olan Nokia 7 Plus, 399 €'luk fiyat etiketine sahip.

Teknik Özellikler