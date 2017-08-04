Nokia 8, Resmi Duyuru Öncesinde Android 8'le Görüldü

Yakında duyurulacak Nokia 8, resmi duyuru öncesinde benchmark görüntülerinde görüldü. Benchmark testlerine göre cihaz, Android 8.0 ile birlikte gelecek.

2017’nin akıllı telefon sektörü açısından en hareketli ayına girmiş bulunmaktayız. Ağustos'ta birbiri ardına çıkacak telefonlar, müşteriler için geniş bir tercih alanı yaratacaklar. Bu telefonlar arasında en önemlilerinin Nokia 8 ve Galaxy Note 8 olacağını söyleyebiliriz.

Nokia ve Samsung'un ezelden beri devam eden mücadelesini göreceğimiz bu günlerde duyurulacak bu telefonların dışında Android'in yeni sürümünün de bu ay içerisinde duyurulması bekleniyor. Bu hafta Google cihazları için yayınlanması beklenen Android 8’in ne zaman yayınlanacağı merak konusu olsa da bu iki dev telefon üreticisinin neler yapacağı bilinmiyor. Yine de tüm bu bilinmezliğe rağmen Nokia’dan çok önemli bir haber geldi.

16 Ağustos’ta özel bir etkinlikle tanıtılacak Nokia 8’in benchmark görüntülerinin sızdığı bir fotoğrafta, telefonun Android 8.0 işletim sistemine sahip olduğu göründü. Görsele göre Nokia 8, Google cihazları dışında ilk Android 8 güncellemesini alacak cihaz olacak.

23 Ağustos’ta tanıtılacak Galaxy Note 8 ile yarış haline girmesi beklenen Nokia 8’in işletim sisteminin önceden belli olması, birçok kullanıcıyı telefonu satın almaya itebilir. Elbette bu noktada Galaxy Note 8’in ne yapacağı da büyük merak konusu. Daha önce çıkan Samsung modellerine göre Note 8’in yeni Android sürümünü alması 5-6 ay sürebilir.

Tüm bu bilgiler kesin olarak 2-3 hafta içerisinde ortaya çıkacak.