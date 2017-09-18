Görünüşe bakılırsa şirketin bu yıl tanıttığı amiral gemilerinden Nokia 8, yakında devasa büyüklükte bir Android Oreo güncellemesi alacak.

Nokia’nın bu yıl duyurulan tüm telefonlarının Oreo güncellemesi alacağını daha önce belirten HMD'nin Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, Twitter’dan yaptığı bir paylaşım ile Nokia’nın Oreo güncellemesini alacak ilk modelinin Nokia 8 olacağını duyurdu.

Sarvikas, bu güncelleme ile birlikte cihazın hangi yeniliklere sahip olacağından bahsetmedi fakat söylediğine göre Nokia 8, Android ile ‘mükemmel’ olacak. Nokia 8, bu ayın sonlarından itibaren dünya genelinde birçok pazardaki satış raflarında yerini alacak. Bu sebeple güncellemenin en geç Ekim ayının ilk haftasından itibaren dağıtılacağını düşünüyoruz.

Konuşmasının sonunda Nokia 8’in Oreo güncellemesi alacak ilk HMD çıkışlı telefon olmayacağını söyleyen Sarvikas, Android destekli tüm telefonların yazılım yükseltmesi alacağının garantisini verdi. Bakalım bir sonraki güncelleme hangi cihaz için, ne zaman gelecek. Beklemedeyiz.

Bu arada yeni nesil Nokia 3310’la ilgili daha önce hazırlamış olduğumuz bir video vardı. Eğer hala izlemediyseniz aşağıdan bir göz atabilirsiniz.