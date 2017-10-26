Nokia 8, Daha Parlak Ekran İçin Renk Doğruluğunu Feda Etmiş!

Nokia 8'in ekranı üzerinde gerçekleştirilen incelemeler, HMD Global'in, kullanıcılara daha parlak ekran sunabilmek için renk doğruluğundan feda ettiğini ortaya çıkardı.

Google Pixel 2 XL, ekrana biraz yandan baktığınızda renk doğruluğunu kaybederek mavi bir görüntü verdiği için fazlası ile eleştirilmişti. Fakat HMD Global’in amiral gemisi Nokia 8’in ekranı tahammül edilemez derecede kötü bir görüntüye sahip ve cihaza dik bir açıyla baktığınızda dahi mavi görüntüler sunuyor.

Nokia 8’in ekran problemini konuşmadan önce ekran özelliklerine bir göz atalım. Nokia 8, 1440x2560 piksel Quad HD çözünürlüğünde 554 ppi'lık piksel yoğunluğu olan 5.3 inç IPS LCD bir ekrana sahip. Kağıt üzerinde baktığımızda iyi bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yalnızca kağıt üzerinde.

Yukarıdaki görsede, ekrana ait çok kritik bir özellik yazılmamaktadır; renk sıcaklığı. Tüm akıllı telefonlar, D65 veya 6.500 Kelvin renk sıcaklığına ulaşmayı hedeflemektedir. Bunun üzerinde bir değer, beyazların daha mavi görünmesine neden olur. Altında kalan değerlerde ise görüntü sarımsı ya da kırmızıya yakın olur. Nokia 8’in renk sıcaklığı ise 8.515 Kelvin’dir. Bu değer, ekranın ‘kötü’ olarak tanımlanması için fazlası ile yeterli.

Tabii ki 6.500 Kelvin değerine yaklaşamayan tek akıllı telefon Nokia 8 değil. Fakat diğer cihazlar, kullanıcılara beyaz dengesini değiştirebilme seçeneği sunuyorlar. Ne yazık ki Nokia 8’de böyle bir ayar bulunmuyor.

Peki HMD Global, Nokia 8’de renk sıcaklığını neden bu kadar yüksek bir değere çıkarmış olabilir? Tam olarak nedeni bilinmese de temel sebebinin ekran parlaklığı olduğu düşünülüyor. Ekranda mavi rengin arttırılması, ekranın daha parlak olmasını sağlıyor. Nokia 8’in de ekran parlaklığı 700nits’in üzerinde oldukça iyi bir değer sahip.

Açıkçası daha parlak bir ekran, telefonunuzu güneş ışığı altında kullanmadığınız sürece çok gerekli değil. Bu nedenle Nokia’nın daha parlak bir ekran için renk doğruluğundan vazgeçmesi kullanıcılar açısından son derece yanlış bir tercih gibi duruyor.

Bu yılın en dikkat çeken iki amiral gemisi Galaxy Note 8 ve iPhone 8 Plus’ın, Nokia 8 karşısında nasıl bir renk doğruluğu sunduğunu aşağıdaki fotoğrafta daha iyi anlayabilirsiniz.