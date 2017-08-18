Nokia 8'den Daha Büyük Ekranlı Bir Amiral Gemisi Geliyor

HMD yetkilileri verdikleri röportajda, Nokia 8'den daha büyük ekranlı yeni bir amiral gemisi tanıtacaklarının ipucunu verdi.

Nokia, geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı yeni amiral gemisi Nokia 8 ile gelecek yıllar için umutlandırdı ve markanın eski ihtişamlı günlerine dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Nokia 8’in 599 euroluk bir fiyatla Eylül ayında Avrupa pazarında satışa çıkması bekleniyor fakat şirket, Amerika’da satışa çıkmak için acele etmiyor. Her ne kadar Galaxy S8 ve iPhone 7 gibi üst seviye cihazlar Nokia 8’den daha iyi özelliklere sahip olsa da, Nokia 8 onlardan çok daha ucuz.

HMD’nin Global Pazarlama Müdürü Neil Broadley, 4pda.ru’ya verdiği röportajda şirketin Apple ya da Samsung ile rekabet etmeyi düşünmediğini söyledi. Broadley, bunun yerine ’kullanıcılar için en iyisini’ yapmaya çalışacaklarını belirtti.

HMD yetkilileri, Nokia 8 ile tatmin olmayan kişiler için yeni ve daha büyük ekranlı bir amiral gemisi tanıtacaklarının ipucunu verdi. Söz konusu cihazın ‘tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak’ nitelikte olması bekleniyor. Yeni amiral gemisinin bu yıl sonuna kadar gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgi verilmedi.

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