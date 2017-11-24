Nokia 8’e Android 8.0 Oreo Geliyor, Sırada Nokia 5 Ve 6 Var

Yaklaşık bir hafta sürecek olan Nokia 8 Oreo güncellemesi, standart Oreo özelliklerinin yanında, arttırılmış güvenlik güncellemesini de beraberinde getiriyor.

Nokia 8 ilk olarak Ağustos ayında duyurulmuştu. Telefonun bir çok göz alıcı özelliği bulunmakla birlikte en önemli noktalarından biri ise hemen hemen işlenmemiş Android yapımına sahip olması. Nokia 8 Android 7.1.1 Nougat ile sürülüyordu piyasaya. Fakat HMD Global’in Ürün Şefi Juho Sarvikas Twitter’da yaptığı açıklamayla Android 8.0 Oreo’nun cihaza geleceğini duyurdu.

Android Oreo bugünden başlayarak Nokia 8’lere gönderilecek. Fakat Sarvikas güncellemenin tüm cihazlara ulaşmasının bir haftayı bulabileceğini söyledi.

Resim içinde resim, bildirim noktaları, hızlı açılış süresi ve Google’ın ‘Autofill API’si gibi standart Oreo özelliklerine ek olarak bu güncelleme ile Nokia 8’in 2017 Kasım ayı içerisinde yaptı güvenlik yaması da güçlendiriliyor.

Savikas, Nokia 5 ve 6’nın da Oreo güncellemesini alacak sıradaki cihazlar olduklarını not etti. Her iki cihaz için Oreo betası yakında açılacak. Kısa bir süre sonra da kurumsal sürümü piyasaya çıkacak.