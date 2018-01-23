Nokia 8'e Android Oreo 8.1 Beta Güncellemesi Geliyor!

HMD Global Nokia 8 için Android Oreo 8.1'in beta güncellemesini yayınladı.

HMD Global daha Pixel ve Nexus sahipleri dışında tüm büyük markaların amiral gemisi sahipleri, Android Oreo 8.0 güncellemelerini beklerken geçtiğimiz yılın Ekim ayında Nokia 8 cihazlara Android Oreo güncellemesini getirmişti. Bundan sonra Nokia'nın cihazlarına da Android Oreo güncellemesi gelmeye devam ederken, bazı büyük markalar için Android Oreo güncellemesi hala yolda.

Tüm bunlar olurken HMD Global'in CPO'su Juho Sarvikas şirketin Nokia 8'lere şimdi de Android Oreo 8.1 güncellemesinin yolda olduğunu doğruladı. Hatta eğer Nokia 8 sahibiyseniz ve Beta Programındaysanız, Android Oreo 8.1'in Beta versiyonuna ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey buradaki bağlantı üzerinden "Nokia Phones Beta Labs"e Nokia Destek Hesabınız ile IMEI numaranızı sisteme girerek, mail onayını beklemek.

Mail adresinize onay geldikten sonra Android Oreo 8.1 güncellenmesi telefonunuzun "Güncellemeler" bölümünden yüklenebilir hale gelecek. Daha bir çok büyük akıllı telefon üreticisi cihazlarına Android Oreo 8.0 güncellemesini yapamamışken Nokia'nın bu kadar hızlı bir şekilde davranması kesinlikle markanın işine yarıyor. Yine de Nokia'nın Android cihazlarıyla iligili özellikle de siz takipçilerimizden oldukça fazla şikayet aldığımız düşünülürse şüpheli bir durum hala var. Ancak HMD Global bir yandan sorunları düzeltmek için de çok çalışıyor gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz?