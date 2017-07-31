Nokia 8, Fiyatıyla Amiral Gemisi Rakiplerini Korkutacak

Romanya'dan gelen bir sızıntı Nokia 8'in fiyatının Avrupa'da 520€ civarında olacağını söylüyor. Bu da, ülkemizde amiral gemilerinin fiyatları 4500 TL bandına çıkmışken Nokia'nın 3000 TL civarında satışa sunulacağı anlamına geliyor.

Tanıtılmasına iki hafta kalan Nokia 8'in neye benzediğini neredeyse biliyoruz. Tasarım ve teknik detaylar bittiğinde de geriye yalnızca fiyatının ne olacağı kalıyor.

Diğer amiral gemileri olan Galaxy S8, LG G6 gibi rakiplerinden daha düşük bir fiyatla gelmesi beklenen Nokia 8 için 600€ gibi bir ücretinin olacağı düşünülüyordu.

Romanya'dan gelen fiyat ise beklenilenin çok altında. Vodafone Romanya'nın ürün listesinde açık bir şekilde Nokia 8'in siyah versiyonu için 517.42€ yazıyor.

Romanya'nın akıllı telefonlardaki fiyat politikası, Batı Avrupa ile neredeyse aynı. Aradaki küçük fark ise AB'de farklı olan vergiler. Bu nedenle cihazın Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde biraz daha pahalı olması bekleniyor.

Almanya'da 750€'ya satışa çıkan G6'nın ülkemizde 3700 lira olduğunu düşünürsek 520€-530€'luk Nokia 8'in 2800-3000 dolaylarında bir fiyatının olacağını tahmin edebiliriz.