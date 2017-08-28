Nokia 8'i Benzersiz Kılan 4 Özellik!

Nokia 8'i diğer telefonlardan benzersiz kılan 4 özelliği listeledik. Bu özellikler arasında telefonun Nokia güveniyle çıkması da var.

Akıllı telefonlar çıkmadan önce piyasanın galibi olarak gösterilen Nokia, elindeki bu büyük gücü Apple, Samsung gibi şirketlere karşı kullanamayıp yanlış tarafı seçmesinin ardından neredeyse batma noktasına gelmişti. Sonrasında HMD Global ile yeniden toparlanan ve Android işletim sistemine sahip yeni telefonlarını piyasaya sunmaya başlayan Nokia, kısa süre önce tanıttığı Nokia 8’le birlikte piyasanın güçlü telefon üreticilerine kafa tutmaya başladı. Görünümde diğer Nokia modellerine benzeyen Nokia 8’de diğer telefonlarda olmayan 4 özelliği sıralayacağız. Bu özellikler Nokia 8’i telefon piyasasında ön plana çıkartacak.

Zeiss Kameralar(Android için bir ilk)

Nokia 8’de her biri 13 MP olmak üzere çift arka kamera ve ön kamera bulunuyor. Bu kameraların en büyük özelliğinin içerisinde Zeiss optiğinin bulunması olduğunu söyleyebiliriz. Nokia telefonlarını Windows için çıkartırken de en çok sevilen özellik Zeiss markalı kameralar olmuştu. Nokia 8’in kameralarından çekilen fotoğrafları şu an için bilemiyoruz, ancak yakın bir zamanda telefon hakkında yeni bilgiler edineceğiz.

360 Derece OZO Ses Kaydı

Nokia 8, tüketicilerine “Özel Hollywood Teknolojisi” olan OZO Audio sistemini sunuyor. Telefonda 360 derecelik mikrofonlar bulunuyor. Nokia akustik algoritmaları ile çalışan üç ayrı mikrofondan yayın yapan teknoloji, profesyonel anlamda 40.000 dolardan başlıyor. Nokia 8 kullanıcıları ise bu teknolojiyi kullanarak son derece başarılı kayıtlar yapabiliyor.

Çift Ekranla Canlı Yayın Modu

Sosyal medya kullanıcılarının çok seveceği bu özellik, telefonda canlı yayın açtığınızda hem ön hem de arka kamerayı kullanarak çok daha farklı açıları izleyicilere aktarmanızı sağlıyor. Zaten kaliteli olan ses kaydı ile birleşince tam bir yayın telefonu olan Nokia 8, YouTube, Periscope, Facebook gibi ağlarda canlı yayın açabiliyor.

İlk Üst Düzey Nokia Telefonu

Nokia ismi, insana bir güven veriyor. Bu güvene rağmen bu zamana kadar günümüz amiral gemilerine kafa tutacak bir telefon bulunmuyordu. Nokia 8 ile bu sorun da çözülmüş oldu. Snapdragon 835 işlemciyle 4GB RAM sunan Nokia 8’in 5.3 inçlik Quad HD ekranı bulunuyor.