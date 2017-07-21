Nokia 8'in Altın Rengi Sızdırıldı!

Nokia 8'den yeni bir sızıntı geldi. Doğrulanan sızıntıları doğrulayan bu tasarım, telefonun yeni rengini ve de ciddi bir hatasını gösteriyor.

Nokia’nın yakında çıkaracağı yeni amiral gemisi Nokia 8’den yepyeni görüntüler sızdı. Geçtiğimiz gün Evan Blass tarafından sızdırılan görüntülere benzeyen bu sızıntı, telefonun çalışır vaziyetteki halini gösteriyor. Asıl ilginç olan olay ise telefonun rengi oldu. Sızıntılar doğru olursa (ki doğru gibi gözüküyor) Nokia 8’in renklerinden bir tanesi altın rengi olacak.

Telefonun sızan tasarımında dikkat çeken diğer detaylara baktığımızda, kameranın hemen altında Zeiss logosunu görüyoruz. Telefonun arka kapağının ortasına dikey olarak yerleştirilmiş Nokia logosu, çift kamera ve sensörler ile telefonu bütün haline getirmeyi başarmış. Telefonun altın tasarımında sızdırılan görsellerinde, arka kapakta bazı çizikler gözüküyor. Bunun malzemeden mi yoksa kullanan kişinin hor kullanmasından dolayı mı olup olmadığı bilinmiyor.

Nokia 8’in ne zaman geleceğini net olarak bilmiyoruz, ancak tahminlere göre Ağustos ayı içerisinde Galaxy Note 8 ve iPhone 8 ile beraber rekabete girmek için duyurulacak (8'lerin hükümdarlığı var).

Sizce bu üç telefon arasında en başarılı(fiyat ve performans olarak) telefon hangisi olacak?