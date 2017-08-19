Nokia 8'in Çıkmasının Ardından Nokia 9 Ufukta Göründü!

Nokia 8 ile son günlerde adından çok bahsettiren Nokia, Nokia 9 ile zirveye uzun süre sonra tekrar oturabilir.

HMD Global geçtiğimiz günlerde Londra'da yapılan muhteşem lansman ile Nokia 8'i tanıtmıştı. HMD Global'e, yeni çıkacak ikinci Amiral Gemisi modeli olan Nokia 9 hakkında sorular artıyordu. Bu sorulara karşılık olarak Nokia cephesinden ilk ipucu geldi.

Büyük ekran seven kullanıcıları dikkate alan HMD Global, Nokia 9 için daha büyük ekranlı ve çerçevesiz bir tasarım üzerinde çalışıyor.

Nokia 9 hakkında sızdırılan bilgiler ekran boyutunun 5.7 inç olacağı yönünde. İşlemci tarafında Snapdragon 835 kullanılması bekleniyor. 6GB ya da 8GB RAM bulunması beklenen Nokia 9, 128GB depolama kapasitesine ve IP68 Sertifikasına sahip olabilir. Nokia 9, Iris Tarayacı ve ZEISS Lensli çift kamera gibi üst düzey amiral gemilerinin izlerini taşıyabilir.

Fiyat konusunda, 750€'nun üzerinde olması bekleniyor. Fiyat konusunda diğer firmalar ile aynı seviyeye geldiğini belirtebiliriz.