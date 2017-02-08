Nokia fanlarının uzun süredir beklediği Nokia 8'in konsept tasarımı tamamlandı. Bu ayın sonunda MWC'de tüm özellikleri belli olacak telefon için birçok söylenti mevcut.

Nokia, akıllı telefon dünyasında bir türlü tutunamamış ve Windows Phone işletim sistemli ürünleriyle piyasada büyük bir hezimet yaşamıştı. Ancak pazar o kadar büyük ki, firma yine de burada var olmaktan vazgeçmiyor. Yeni akıllı telefonları olan Nokia 8’de, Android işletim sistemi olacak. Bu ayın sonunda yapılacak MWC 2017’de bu telefonla karşılaşacağız gibi görünüyor. Piyasaya çıkacak olan akıllı telefonlarda güzel özelliklerle kaşılaşacağız gibi görünüyor.

Nokia P1'in tasarımları geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı. Nokia 8’in konseptinde de benzerlikler olacak gibi ancak açıkça ayrıştığı noktalar olacağı da teknoloji basını tarafından sıkça dillendiriliyor. Elbette birçok söylenti, sızdırılan resimlerden kaynaklanıyor. Bu da kesin bilgilere ulaşmak için biraz beklmememiz gerekeceğini gösteriyor.

Telefonun Concept Creator versiyonu metal olarak yapılmış, bu da ileri düzeyde şık görünüyor. Arkasındaki Nokia logosu ise gayet iyi yerleştirilmiş. Kamera bölümü biraz büyük, 22.3 megapiksel HRM sensörüne sahip ve Carl Zeiss lensi f/1.7 değerinde. Ekran özellikleri 5.7-inch AMOLED ekran ile QHD çözünürlük (2560x1440) sunuyor. Depolama olarak ise 6GB RAM ve 128GB dahili hafızaya sahip. Nokia 8’in iki farklı işlemci seçeneği ile piyasaya sürüleceği hakkında bir sürü dedikodu dolaşıyor. Bunlardan birinin Snapdragon 821, diğerinin ise Snapdragon 835 olacağı söyleniyor. 24-megapiksel arka kamera ve 12 megapiksel ön kamera ile geleceği diğer bir önemli söylenti. Ancak nihai olarak her şey, MWC’de herşey belli olacak.

Tüm özellikleri dışında Nokia 8’in konsepti gerçekten güzel. Özellikle eski versiyonlarının kötü tasarımına isyan eden kullanıcılar için tatmin edici bir tasarımda olacak gibi. Tüm soru işaretleri bu ayın sonunda MWC’de cevaplanacak.