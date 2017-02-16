Çerçevesiz Ekrana Sahip Nokia 8'in Konsepti Ortaya Çıktı!

Nokia’nın sırasıyla 3, 5 ve 6 adlı modellerinin ardından çerçevesiz ekranıyla dikkat çekecek Nokia 8’in de konsept videosu ortaya çıktı.

2017 ile beraber piyasaya sağlam giriş yapmaya hazırlanan Nokia, ilk olarak piyasaya sürdüğü Nokia 6’nın yanı sıra Mobil Dünya Kongresi’nde Nokia 3 ve Nokia 5 adındaki giriş seviyesi telefonlarının yanı sıra bir de 3310’u yenileyerek karşımıza çıkacak.

Bu yıl toplamda 6-7 telefon tanıtması beklenen Finli firmanın HMD Global desteğiyle piyasaya süreceği bir diğer telefon olan Nokia 8 ise geçen senenin tasarım harikası Xiaomi Mi Mix’e çerçevesiz ekranıyla rakip olacak.

Yukarıda görebileceğiniz gibi tamamen çerçevesiz bir ekran ile gelecek cihazda sadece üst ve alt bölümde hoparlör için ince bir kenar bulunacakken teknik özellikler bakımından ise 5.7 inç 2K IPS LCD ekran, 6GB RAM, Qualcomm Snapdragon 835 çipseti, 24MP kamera ve önde ise 12MP kamera yer alacağı konuşuluyor.

Ortaya çıkan bilgiler ve sızıntılara göre Tech Configurations tarafından hazırlanan konsept videosunda daha net bir biçimde görebildiğimiz Nokia 8, Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip olacak. Önde ve arkada Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak cihaz MWC 2017 yerine daha sonra tanıtılacak.