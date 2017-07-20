Nokia 8, Tanıtılmadan Önce Resmi İnternet Sitesinde Görüldü!

Nokia’nın bu yıl piyasaya çıkartacağı 5. cihazı olacak Nokia 8 için geri sayım başladı. Firmanın cihaz ile ilgili hazırladığı resmi web sitesi sayfası kısa süre önce görünür oldu.

Nokia 8’i yakında piyasaya sunulması beklenen şirketten bu yıl en çok beklenen adım, bir amiral gemisi telefonuydu. İddialara göre Nokia 8 için hazırlanan resmi web sitesi, sayfası kısa bir süreliğine görünür oldu. Firma muhtemelen ilgili sayfayı test ediyordu, ancak bu süre zarfında cihazı net şekilde görmüş olduk.

Mavi renkli bir Nokia 8'in görüntüsünü içeren sitenin bu ekran görüntüsü, sızıntılar konusunda ün yapmış Even Blass tarafından ortaya çıkartıldı:

Aslında bu vakte kadar yapılan diğer sızıntılar cihazın bugüne kadar tanıtılacağını ve bugün piyasaya çıkarılacağını belirtiyordu. Ancak firma herhangi bir basın davetiyesi çıkartmadı ve resmi bir duyuru gerçekleştirmedi.

Nokia, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017 sırasında orta sınıf telefonlarını tanıtmıştı. Ancak bu sefer çıkacak telefonlar için IFA’ya katılmaması durumunda, kendi etkinliğini düzenlemek zorunda kalacak. Ancak önümüzdeki ay duyurulacak olan iki büyük amiral gemisi LG G30 ve Samsung Galaxy Note 8 ile çakışmak, Nokia için hezimetle sonuçlanabilir. Finlandiyalı şirket elini çabuk tutup Temmuz 2017’nin son gününde cihazı açıklayabilir.

Nokia 8’in Özellikleri:

5.7 inç Quad HD Ekran

Snapdragon 835 yonga seti

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı

Android 7.1 Nougat (Android O güncellemesini alacak)

13 MP + 13 MP çift arka kamera ZEIS marka lensler.

Cihazın fiyatı beklentilere göre yurt dışında 634 dolar, yani güncel kur değerine göre 2250 TL civarına olacak.