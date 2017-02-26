Nokia 8 Tanıtımını Canlı Takip Edin!

Nokia'nın yeni üst seviye cihazı gün yüzüne çıkıyor.

Mobil cihaz sektörüne Android işletim sistemli cihazlar ile tekrar dönen Nokia, bu yılın başında tanıttığı Nokia 6 cihazı ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi ise Nokia vites yükseltmeye hazırlanıyor. Firmanın üst seviye cihazı Nokia 8, bugün MWC 2017 etkinliği kapsamında görücüye çıkacak.

Özellikle Qualcomm'un Snapdragon 835 çipseti ile geleceği söylentileri dönünce beklentinin daha da arttığı Nokia 8'in tanıtım etkinliği, hem Nokia Mobile'ın resmi Facebook sayfasından, hem de Nokia'nın YouTube kanalından 360 derece video desteği ile yayınlanacak (Nokia Mobile'ın Facebook sayfasındaki canlı yayına buradan ulaşabilirsiniz).

Nokia 8 lansmanı 18.30'da başlayacak.