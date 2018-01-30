Nokia, operatörlerin çok daha düşük maliyetlere çok daha iyi mobil ağlar sunabileceği yeni ReefShark 5G çipsetlerini duyurdu.

Finli teknoloji şirketi Nokia, yeni ReefShark 5G yonga setlerini ve yeni nesil mobil ağı oluşturmak için 30 operatörle ortaklık kurduğunu duyurdu. Nokia’nın yeni nesil çipsetleri tamamen operatör mimarisini ilgilendiriyor ve akıllı telefonlar ile ilgili bir teknoloji barındırmıyor. Fakat yeni teknolojinin operatörlerin tüketicilere daha düşük maliyet ile daha kaliteli mobil ağlar sunmayı vaat ettiğini düşünürsek, tüketicileri de bir hayli ilgilendirdiğini söyleyebiliriz.

Yeni teknolojideki en büyük gelişme, veri çıkışında 3 kat gibi büyük bir artışın gerçekleşmiş olmasıdır. Üstelik bu geliştirme mevcut donanımların yarısı kadar güç tüketen ve %64 daha verimli olan MIMO antenleri ile sağlandı.

Yeni ReeffShark çipsetleri, mevcut Nokia AirScale temel bant modüllerine ek birim olarak bağlandı. Ek birimler modüllere eklendiğinde operatörler tek bir hücreden 84Gbps veri çıkışı ve birden fazla hücre kullanarak 6 Tbps zincirleme sağlayabilir. Bu da İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin kalabalık bölgeleri için oldukça gerekli bir teknolojidir.

Kurulum, sanal ağ operatörlerinin donanımı paylaşmasına izin veren ağ bölünmesini tam olarak destekler. Nokia’nın yeni ReefSharks 5G çipsetlerin teslimatına bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren başlanacak.