Nokia 9'a Ait İlk Konsept Tasarım Videosu Ortaya Çıktı!

YouTube'da bir tasarım kanalı, Nokia 9'a ait bir konsept tasarım videosu yayınladı. Cihazın şıklığı, Nokia hayranlarını heyecanlandırabilir.

HMD Global, Nokia 8’in tanıtılmasından kısa süre sonra yılın sonuna kadar daha büyük ekranlı bir Nokia amiral gemisi gelebileceğini açıklamıştı. Concept Creator isimli YouTube kanalı, Nokia 9 için bir konsept tasarım videosu yayınladı.

Cihazın ön gövdesinde herhangi bir tuş bulunmuyor ve neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip. Ekranın kenarlarında Edge ile 2.5D arasında bir kavis bulunuyor. Cihazın altında ise yalnızca USB Type-C girişi ve hoparlörler bulunuyor. 3.5mm kulaklık girişi, cihazın üst kısmına yerleştirilmiş.

Nokia 9’un tüm fiziksel tuşları cihazın sağında bulunuyor(Solaklar ölsün mü?). Sol yanında ise sim kart ve hafıza kartı slotu bulunuyor. Cihazın arkasında Zeiss marka lensli çift kamera bulunuyor. Genel olarak kamera tasarımının Nokia 8’e benzediği söylenebilir.

Bu her ne kadar bir konsept video olsa da konsept Nokia 9, gerçekten çok şık görünüyor. Nokia da cihazı tasarlarken bu videodan ilham alsa fena olmaz.