Nokia 9'a Ait Olduğu İddia Edilen İki Belge Sızdırıldı!

Endonezya'da ortaya çıkan iki belge, ünlü telefon üreticisi Nokia'nın yakında duyurulacak amiral gemisinin düşünülenden daha hızlı çıkabileceğini gözler önüne serdi.

Endonezya’da TA-1017 ve TA-1034 isimli iki belge / sertifika gün yüzüne çıktı. Bu sertifikaların, efsane telefon üreticisi Nokia’ya ait olduğu düşünülüyor. Henüz net bir bilgi olmamasına rağmen Nokia 9 modelleri olduğu iddia edilen sertifikalar, cihazların çıkacağı sürenin çok da uzak olmadığını gözler önüne serdi.

Ne Nokia ne de HMD Global şu anda telefon hakkında bilgi vermediler, ancak Nokia 9 ile ilgili bazı sızıntılar gerçekleşti. Snapdragon 835 ile geldiği söylenen telefonun arka tarafında çift kamera bulunacak. Opsiyonel olarak 4 ve 6GB RAM seçeneklerini sunması beklenen telefonun, normal olarak Android Nougat 7.1 ile geleceği konuşuluyor. Çıkış tarihi uzarsa işletim sistemi direkt Android 8.0’ı da alabilir.

Nokia 9 tanıtılmadığı sürece, cihaz hakkında yalnızca sızıntılar üzerinden konuşabiliyoruz, ancak bu sertifikalar eğer beklenildiği gibiyse çok yakında Nokia 9 için resmi bir duyuru planlanıyor demektir.

Sızdırılan kalitede bir Nokia 9’u satın almak ister miydiniz? Eğer alırsanız piyasaya göre telefonun değeri ne kadar olurdu?