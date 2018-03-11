Nokia 9'da Ekran Altı Parmak İzi Okuyucu Olabilir

2018 yılının merakla beklenen amiral gemilerinden Nokia 9, daha önceki sızıntıların aksine ekrana entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olabilir.

Bu yılın Ağustos veya Eylül aylarına kadar duyurulması beklenmeyen Nokia 9 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce çift ön kameralı fotoğrafı sızdırılan telefon hakkında şimdi de Samsung Galaxy S9'da olmaması ile hayal kırıklığı yaratan bir özelliğin olacağı yönünde bilgi geldi.

5.7 inç boyutunda, 18:9 ölçeğinde ve hemen hemen çerçevesiz bir ekrana sahip olmasını beklediğimiz telefon, büyük bir sürpriz olmazsa Snapdragon 845 yonga seti ile birlikte gelecek. Bununla birlikte, Çin kaynaklı ve güvenilir olduğu söylenen bir kişiden gelen bilgiye göre telefonun ekran altı parmak izi okuyucusu olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Son dönemlerin en çok konuşulan 'çentik' meselesine gelirsek, yine aynı kaynağın verdiği bilgi telefonun çentiğe sahip olma olasılığının yüksek olduğu yönünde. Şimdilik Nokia 9 cephesinden haberler bunlar. Telefonla ilgili yeni bir bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız.