HMD Global, yeni ve iddialı telefonu Nokia 9 için hiç bir teknolojiyi kullanmaktan çekinmiyor.

Nokia sonunda amiral gemi sıfatına sahip olacak efsane bir cihaz üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen MWC17 konferansında yeni 3310 sayesinde oldukça ilgi çekmeyi başarmış ve Nokia 3-5-6 modelleri oldukça beğenilmişti. Güzel bir tanıtım kampanyası ve orta sınıf olmasına rağmen iddialı çıkan birkaç telefondan sonra hepimiz Nokia’dan doyurucu bir hareket bekler olduk. Hem firmanın verdiği ufak ayrıntılar hem de rekabet koşullarının sertliği, yeni çıkacak Nokia 9 hakkında söylentilerin yayılmasına sebep oldu. Elbette sahibi HMD Global firması bazı söylentileri beklenti oluşturmak ve unutulmamak adına çıkartıyor. Nitekim firmaların bu tarz durumlarda verdiği bilgilerin doğruluk payı yüksek olur.

Söylentilere göre, HMD Global, Nokia 9'da bir iris tarayıcı eklemek için çalışmalarına devam ediyor. Şu anda piyasada bulunan diğer amiral gemilerde iris tarayıcılara muhakkak yer veriliyor -istisnalar var tabii-. Hatta bir kaç güvenlik seçeneği ile gelen telefonlara rakip olmak, oldukça hummalı bir çalışma gerektiriyor. Bu durumun herkesten daha fazla farkında olduğunu düşündüğümüz HMD, muhtemel bir iris tarayıcısı ile rekabete dahil olacağına yönelik net bir beyan sunacaktır.

5.5 inç QHD ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 6GB RAM ve 22MP çift lensli Carl-Zeiss arka kamera gibi ciddi özelliklerle gelmesine kesin gözüyle bakılan Nokia 9’un duyurusu hakkında net bir tarih yok, ancak firmanın önümüzdeki yazı boş geçireceğini düşünmüyoruz.