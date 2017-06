Nokia 9 En İyi Amiral Gemilerinden Birisi Olacak!

Nokia, teknoloji dünyasının atası olan markalardan birisi. Firma, cep telefonunun ne demek olduğunu gösterdiği yıllarının ardından Microsoft’la bir ortaklık kurmuş ve batmıştı. Zamanla hepimizin özlediği şirket küllerinden doğup geri döndü, şimdi de içimizdeki boşluğu Nokia 9 ile doldurmaya geliyor.

Kült bir marka için belki de en doğru stratejilerden birisiyle bu sene tekrar işe koyulan Nokia, Mart ayında 3, 5 ve 6 cihazlarını tanıttı ve hepsi bu yaz tüm dünyada satışa sunulacak. Orta seviyeli cihazların içerisinde oldukça göze batan cihazlar, firmanın fanatikleri tarafından dört gözle bekleniyorlar. Ancak rekabet acımasızdır ve Nokia bunun fazlasıyla farkında.

Bir amiral gemisi Nokia’yı fazlasıyla özledik. Gerçi onun lider olduğu dönemlerde, sektörde amiral gemisi tanımı bile popülerleşmemişti. Neyse, Nokia 9’dan bahsediyoruz. Günümüzün ana akım üreticilerine nasıl başarılı olunacağına dair üniversitelerde ders olarak okutulacak bir kahraman geliyor. Bunun arkasında ise her zamanki gibi haklı sebeplerimiz ve güçlü dayanaklara sahip öngörülerimiz bulunuyor:

Klasik Tasarım ve Sağlamlık:

Ortaya çıkan söylentilere göre Nokia, tasarım anlamında uçuk kaçık fikirler geliştirmek yerine kompakt bir cihazla bize ulaşacak. Alüminyum kasası sağlamlık konusunda büyük adım olabilir. Dikey çift kamerasında, eski cihazlarındaki gibi Carl Zeiss lenslerin kullanılacağı söyleniyor.

Uçtan uca ekranlar veya ekrana gömülü parmak izi okuyucularla tüketicilerin canından çok önemseyecekleri bir telefon sunmak yerine Nokia, güvenlikten ve basitlikten yana. Nokia 9 saf bir akıllı telefon olarak gelecek. Bu zamana kadar bu minvalde telefon üreten tek firma Sony, Xperia XZ Premium ile şimdiden şov yapmaya başladı. Apple ve Samsung’un abartılı tasarım anlayışından sıkılan ciddi bir kitle de var.

Ancak Nokia’nın Sony’yi alt edebileceği tek konu şu an için sağlamlık olarak gözüküyor. Nokia 6’ya yapılan sağlamlık testi videosunu aşağıya bırakıyoruz ki görün. Sony’nin alması gereken dersler var ve Nokia, üzerine düşeni yapmak için gümbür gümbür geliyor.

Güçlü Performans:

Nokia 6’dan yola çıkarak şunu söylemek hiç zor değil: 9, en hızlı amiral gemisi cihazların başında gelecektir. Bundaki en büyük etken, cihazın fabrikasyon sürümünde donanımı yoracak herhangi bir uygulamanın bulunmaması ve elbette Snapdragon 835’in muhteşem bir optimizasyonla kullanılma ihtimali.

Cihaz, muhteşem bir işlemcinin yanı sıra 4 GB RAM’e sahip olacak. Bir akıllı telefon için daha fazla RAM miktarının sadece daha fazla ücret olduğunu bilen firma, 8 GB’lk bir üst modeli de test ediyor. Fakat bu tüketici deneyiminde büyük farklar sunmayacağı kesin. Nokia şu ana kadar tüketicisine en dürüst davranan firmaydı, bundan sonra da öyle olacak gibi gözüküyor.

Sızan test sonuçlarına göre en üst düzey performansı sunan cihaz Nokia 9. Elbette bu noktada Apple’ın iPhone 8 cevabını beklemek gerekiyor. Burada durup bir önceki cümleyi bir daha okuyun: Fark ettiyseniz Apple’a rakip olmaktan bahsediyoruz ve bu Nokia’nın Android ile çalışan ilk amiral gemisi olacak (Sıkı dur Samsung!).

Rekabetçi fiyatlandırma:

Nokia 9'un fiyatıyla ilgili kesin bir tahminde bulunmak şu an için çok zor. Fakat Nokia 5 ve 6 temelindeki öngörümüzü söylersek, rakiplerine oranla daha düşük bir etikete sahip olacağını söylemek mümkün.

Nokia 6'nın direkt rakibi açık bir şekilde Samsung Galaxy A7 (2017)’dir. Fiyat açısından ikisi arasında yaklaşık 420 TL’lik bir fark var. Bu oranı alıp Galaxy S’in 4000 TL’lik fiyatı ile karşılaştıracak olursak, Nokia 9’un yaklaşık 1000 TL daha ucuza geleceğini söyleyebiliriz.

Tabii ki “Nokia” Markası:

Markaların gücünü asla hafife almayın. Samsung, geçtiğimiz yıl yaşadığı Galaxy Note 7 fiyaskosunun ardından büyük bir hızla toparladı ve şu an zirvede. Apple şu an satış grafiklerinin düşüşe geçtiğini fark ediyor ve iPhone 8 için kendisine çok güveniyor. Ayrıca iPhone ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir fikre sahip olmayan çok insan var. Huawei, HTC ve LG her ne kadar üst düzey rekabete dahil olamasalar da, kendi sınıflarında liderlik yarışı veriyorlar.

Ancak gönlümüzü çoktan kazanmış Nokia’nın adını duymak bile yetiyor. Tanıtım kampanyası olarak esprili bir bakış açısıyla yenilediği 3310 modelinin bile satış rekorları kırdığı gerçeği var. Birden eski ihtişamlı günlerine dönmesi zor olsa da ve böyle bir kitleyi mutlu etme garantisi bulunsa da, adına yakışır bir şekilde çalışıyor Finlandiyalı firma. Bu emeklerin darısını diğer üreticilerin başına da fırlatan tüketiciler olacaktır.

Sonuç:

Tüm bunlar göz önüne alındığında Nokia 9’un mucizevi bir cihaz olacağını söylemek biraz zor. Ancak hem HMD Global’in elini güçlendirecek, hem de tüm sektöre tokat gibi dersler verecek. Bunları yaparken onu gönlünden koparamayan tüketicilerini de unutmayacak gibi gözüküyor.