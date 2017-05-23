Nokia 9 Geekbench 3 Skoruyla Ortalığı Karıştırdı!

Nokia'nın yeni amirali Nokia 9'un Geekbench 3 skorları ortaya çıktı.

Dün Nokia 9 ile ilgili çeşitli bilgiler paylaşmıştık. Bu yüksek özellikler cihazın amiral gemisi olacağını netleştirmişti. Samsung Galaxy S8, Xiaomi Mi 6 ve Sony Xperia XZ gibi telefonlara rakip olacak bu cihazda Snapdragon 835 işlemcisi de yer alacak.

Nokia 9 üstün Geekbench skoruyla ortalığı karıştırmış durumda. Geekbench skoru bize cihazın nasıl performans göstereceği hakkında bilgiler vermekte. Bu sonuçlar cihaz çıkana kadar değişebilecektir. Fakat şimdiden bu sonuçların oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Tek çekirdekli Geekbench skorlarına baktığımızda iPhone 7 Plus'un arkasında kalan fakat Galaxy S8+, Xiaomi Mi6, Xperia XZ Premium gibi amiral gemisi cihazları geride bırakmayı başaran Nokia 9, çoklu işlemci çekirdeğinin dahil olduğu testte ise zirveye çıkmayı başarmış.