  • Nokia 9 Geekbench 3 Skoruyla Ortalığı Karıştırdı!

Nokia 9 Geekbench 3 Skoruyla Ortalığı Karıştırdı!

1 dakikada okuyabilirsiniz
14
4
2
1
0
Nokia'nın yeni amirali Nokia 9'un Geekbench 3 skorları ortaya çıktı.

Dün Nokia 9 ile ilgili çeşitli bilgiler paylaşmıştık. Bu yüksek özellikler cihazın amiral gemisi olacağını netleştirmişti. Samsung Galaxy S8, Xiaomi Mi 6 ve Sony Xperia XZ gibi telefonlara rakip olacak bu cihazda Snapdragon 835 işlemcisi de yer alacak.
İLGİLİ HABER

Nokia’nın Yeni Amirali Nokia 9 Sızdı: Tüm Rakiplere 9 Numaralı Bakış Geliyor!

Nokia 9 üstün Geekbench skoruyla ortalığı karıştırmış durumda. Geekbench skoru bize cihazın nasıl performans göstereceği hakkında bilgiler vermekte. Bu sonuçlar cihaz çıkana kadar değişebilecektir. Fakat şimdiden bu sonuçların oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Tek çekirdekli Geekbench skorlarına baktığımızda iPhone 7 Plus'un arkasında kalan fakat Galaxy S8+, Xiaomi Mi6, Xperia XZ Premium gibi amiral gemisi cihazları geride bırakmayı başaran Nokia 9, çoklu işlemci çekirdeğinin dahil olduğu testte ise zirveye çıkmayı başarmış.

Kaynak : https://androidcommunity.com/upcoming-nokia-9-hits-geekbench-3-with-impressive-scores-20170523/
Etiketler: nokia, Nokia 9
Emoji İle Tepki Ver
14
4
2
1
0
Yorumlar