Nokia 9, Snapdragon 845 yonga seti ve kaliteli bir kamerayla gelmesi bekleniyor.

Nokia’nın 2018’de çıkaracağı amiral gemisi Nokia 9’a dair söylentiler gelmeye başladı. Nokia 8110 4G, Nokia 7 Plus ve Nokia 8 Sirocco dahil olmak üzere MWC 2018’de bazı cihazlarını tanıtan şirket, yemi amiral gemisini ilerleyen dönemde tanıtacak. NokiaPowerUser tarafından hazırlanan bir rapor, Nokia 8 Pro’nun 2018’de Snapdragon 845 ile çalışacak tek Nokia cihazı olmayacağını gösteriyor. Sınıfının en iyisi olacak şekilde karşımıza çıkması beklenen Nokia 9, Nokia 8 Pro’yal aynı yonga setini kullanıyor olsa da, sızıntılara göre penta mercekli bir kamerayla gelmeye hazırlanıyor.

Nokia’nın yeni amiral gemisinin Nokia 8 Pro’dan her açıdan üstün olması normal, ancak cihazın Samsung Galaxy S9 gibi üst düzey bir amiral gemisinden bile daha pahalı ve üst seviye özelliklerinin olacağı söyleniyor. 4500 - 5500 TL arasında olan Galaxy S9 ve S9+’tan daha pahalı bir cihaz çıkartmak Nokia kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacak, açıkçası benim de en merak ettiğim konulardan bir tanesi.

Rapora göre yaz aylarında çıkacak Nokia 8 Pro’nun ardından Eylül aylarında Nokia 9’u görebiliriz. Şirketin IFA zamanında telefonu tanıtması bekleniyor. Nokia 9 hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye çalışacağız.