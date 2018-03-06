Nokia’nın 2018’de çıkaracağı amiral gemisi Nokia 9’a dair söylentiler gelmeye başladı. Nokia 8110 4G, Nokia 7 Plus ve Nokia 8 Sirocco dahil olmak üzere MWC 2018’de bazı cihazlarını tanıtan şirket, yemi amiral gemisini ilerleyen dönemde tanıtacak. NokiaPowerUser tarafından hazırlanan bir rapor, Nokia 8 Pro’nun 2018’de Snapdragon 845 ile çalışacak tek Nokia cihazı olmayacağını gösteriyor. Sınıfının en iyisi olacak şekilde karşımıza çıkması beklenen Nokia 9, Nokia 8 Pro’yal aynı yonga setini kullanıyor olsa da, sızıntılara göre penta mercekli bir kamerayla gelmeye hazırlanıyor.
Nokia’nın yeni amiral gemisinin Nokia 8 Pro’dan her açıdan üstün olması normal, ancak cihazın Samsung Galaxy S9 gibi üst düzey bir amiral gemisinden bile daha pahalı ve üst seviye özelliklerinin olacağı söyleniyor. 4500 - 5500 TL arasında olan Galaxy S9 ve S9+’tan daha pahalı bir cihaz çıkartmak Nokia kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacak, açıkçası benim de en merak ettiğim konulardan bir tanesi.
Nokia 8110 4G Ne Zaman Geliyor?
Rapora göre yaz aylarında çıkacak Nokia 8 Pro’nun ardından Eylül aylarında Nokia 9’u görebiliriz. Şirketin IFA zamanında telefonu tanıtması bekleniyor. Nokia 9 hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye çalışacağız.