Nokia 9, Kılıflarıyla Birlikte Ortaya Çıktı!

HMD Global'in 2018 model amiral gemisi Noki 9, kılıf görselleri ile ortaya çıktı. Görünüşe göre HMD Global, yeni amiral gemisi için çok daha modern ve şık bir tasarım çizgisi belirlemiş.

Bazı bağımsız akıllı telefon kılıf üreticileri tarafından HMD Global’in yeni amiral gemisi Nokia 9’a ait kılıflı görüntüler paylaşıldı. HMD Global’in görüntülerde yer alan yeni amiral gemisi, günümüz amiral gemileri ile yarışabilecek şekilde yeniden tasarlanmış.

Ekranla başlamak gerekirse yeni Nokia 9, günümüz amiral gemi trendini yakalıyor ve 18:9 en/boy oranına sahip bir ekranla geliyor. Cihaz, önceki Nokia modellerine kıyasla nispeten ince çerçevelere sahip. Bu ince çerçeveler kavisli kenarlar ile birleşince, yanlarda neredeyse çerçeve yokmuşçasına bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Cihazın arkasına baktığımızda orta üst kısımda dikey olarak yerleştirilmiş çift kamerayı görüyoruz. Günümüzde neredeyse giriş seviye telefonlarda dahi çift kamera gördüğümüz için bu şaşırtıcı bir detay değil. Kameranın sağında çift ton LED flaş, solunda mikrofon ya da kalp atış sensörü, altında ise parmak izi tarayıcı bulunuyor.

Tasarımlar, daha önce ortaya çıkan Nokia 9 sızıntıları ile neredeyse birebir uyuşuyor. HMD Global kısa süre önce tanıttığı Nokia 6 (2018) ile parmak izi tarayıcıyı arkaya taşıyacağını zaten göstermişti. 18:9 ekranın da günümüzde sürpriz bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz. Yine de ‘gerçek’ Nokia 9’u görmek için MWC 2018’i beklememiz gerekecek.