Nokia'nın beklenen amiral gemisi hakkında şirketten gelen bilgilere göre, 4 GB RAM'e sahip olan en alt model rafa kaldırılarak sadece üst modellerin üretileceği sinyali verildi.

Nokia’nın sahibi HMD, 4 GB RAM’li Nokia 9’u iptal etti. Şimdiki duruma göre Nokia’nın yeni amiral gemisi sadece 6 ve 8 GB RAM’li versiyonlarla gelecek.

Gelecek günlerde kendisinden bir patlama beklediğimiz eski cep telefonu babası Nokia, yeni amiral gemisi Nokia 9’u tanıtacak. Bu telefon hakkında aldığımız duyumlarda hep üç farklı modelin olduğundan bahsediyorduk.

Son gelen bilgilere göre, HMD firması, Nokia’nın sahibi, Nokia merkezine yeni telefonlarının 4 GB RAM’e sahip modelinin iptal edilmesini talep eden bir belge gönderdi. Belgedeki bilgilere göre, 6 ve 8 GB’lık modellere odaklanılması söz konusu.

RAM işini bir kenara bırakırsak, Nokia 9’un 5.3 inç 2560x1440 çözünürlüğünde bir ekrana, Snapdragon 835 işlemciye ve 13 MP çift kameraya sahip olacağı şimdiki bilgiler arasında.

