Nokia 9’un 4GB RAM’li Versiyonuna Ait Test Sonuçları Sızdı!

Nokia’nın amiral gemisi telefonu Nokia 9’un 4GB RAM’le gelecek olan versiyonuna ait AnTuTu ve Geekbench testi sonuçları sızdırıldı.

Yaklaşık 1 hafta önce 8GB RAM’li Nokia 9’un performans notlarına ilişkin bir sızıntı yapılmıştı. İkinci bir varyasyon olarak gelecek 4GB RAM bulunan Nokia 9, aldığı puanlarla göz dolduruyor.

Geebench sonuçlarında “Bilinmeyen Cihaz” olarak adı geçen Nokia 9’un, tek çekirdekli işlemci performansında 2,261 ve çok çekirdekli işlemci performasında 7,621 puan aldığı gözüküyor. Ayrıca her iki Nokia 9 versiyonunda da Qualcomm’un son canavarı Snapdragon 835 kullanıyor.

AnTuTu’da ise cihaz, “Nokia TA-1004” kod adıyla teste tabi tutulmuş. Ayrıca AnTuTu, cihazın 64 GB dahili depolama alanı, 2560 x 1440 piksel çözünürlülüğe sahip QHD ekranı bulunacağını doğruluyor. 13 MP’lik arka kamerayla gelecek olan cihaz, Android 7.1.1 Nougat ön yüklemesiyle gelecek ve Android 8.0 güncellemesini de alacak.

Önceden sızdırılmış bazı bilgilere göre, cihazın 8GB RAM modeli bazı Asya pazarları için piyasaya çıkarken, 4GB RAM modelinin ABD'ye ve Avrupa'ya özel olarak üretileceği ayrıntısı dikkat çekiyor.

Nokia 9'un beklenen fiyatı ise ABD’de 700 dolar, Avrupa'da ise 750 euro civarında olacak gibi gözüküyor. Ülkemizde bu fiyatların 3500 TL’yi bulacağını söylemek mümkün.