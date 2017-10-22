Nokia 9 İle İlgili Yeni Bilgiler Sızdırıldı!

Uzun bir aradan sonra telefon piyasasına giren Nokia'nın ikinci amiral gemisi Nokia 9'un arka kapağı sızdırıldı.

Nokia 8'i kullanmadıysanız ya da ilk deneme deyip pek de almayı düşünmediyseniz yavaştan heyecanlanmaya başlayabilirsiniz. HMD tarafından üretilecek olan yeni amiral gemisini büyük ihtimal beğeneceksiniz. Nokia 9 olarak piyasaya sürülecek olan telefon, HMD tarafından aslında gelecek sene başında duyurulacaktı. Ancak, telefon hakkında bazı söylentiler ve CAD dosyalarına dayanan belgeler bir dizi fotoğrafla birlikte zaten sızdırılmıştı.

Son sızıntı ise Çin'den geldi. Bir arka kapak fotoğrafıyla ortaya çıkan sızıntı, telefonun flaşlı bir çift kameraya ve parmak izi okuyucusuna sahip olacağını gösterdi. HMD Global geçtiğimiz günlerde Çin'de Nokia 7'yi tanıttı ve Nokia 9'un Nokia 7 modelinin birçok unsurunu paylaşması bekleniyor. Bu beklentinin sebebi ise HMD Global'in daha önce Nokia 5 ve Nokia 8 telefonlarda benzer tasarımlar kullanmış ve bundan da memnun kalmış olması.

HMD'nin telefonun dış kılıfı için hangi materyali kullanacağı halen halen net değil ancak görüntüde parlak arka kapak görülüyor. Arka plakanın alt ve üst tarafları fotoğraflarda görünmese de söylentilere göre, Nokia 9, 3,5 mm jack girişini bırakarak USB Type-C bağlantı türüne geçecek. Ayırca fotoğrafa bakıldığında telefonda kullanılacak lenslerin yine ZEISS olacağı görünüyor.

İddialara göre telefonun diğer özellikleri ise, Quad HD, 18/9 bir 5,5 inç AMOLED ekran, Snapdragon 835 yonga ve Android 8.0 Oreo olacak. Telefonun 750 Euro civarında olacağı düşünülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz, sizce arka kapak tasarımına ve iddialardaki özelliklere bakarak Nokia 9 alınabilir mi?