Nokia 9'un Fiyatı ve Satış Tarihi Belli Oldu!

Nokia'nın sektördeki diğer amiralleri batıracak gemisi yavaş yavaş yaklaşıyor.

Nokia geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen MWC 2017 konferansında tekrar kendi markasıyla Android işletim sistemine sahip telefonlarını tanıtmış, cihazlar hakkında geri dönüşlerin çoğunun olumlu olması ise firmayı oldukça sevindirmişti.

Ancak orta sınıf ve fiyat sıkalasında çıkardığı Nokia 3, 5 ve 6, sektörel rekabet için oldukça yetersizdi. Fakat bu durumu firmanın önceden planladığı az zaman sonra anlaşıldı ve yeni amiral gemisi Nokia 9 hakkındaki ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Nokia, bu fiyat aralığında en az bir tane olmak üzere; altı ila yedi yeni akıllı telefonu piyasaya sürmek istediğini açıkladı. Nokia 9, piyasaya çıkan Nokia 3, 5 ve 6 telefonlarının üst modeli olarak ailenin reisi olmak için gelecek. Cihazın özellikleri ile ilgili bir fikrimiz vardı, ancak fiyat ve çıkış tarihi ile ilgili bilgiler firma tarafından yeni açıklandı. Fiyatından önce özelliklere göz atmanız çok daha oturaklı olacaktır:

Ekran: 5.5 inç OLED QHD

5.5 inç OLED QHD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 835 RAM / Depolama: 6 GB RAM, 64/128 GB hafıza

6 GB RAM, 64/128 GB hafıza Batarya: 3.800 mAh, Qualcomm Quickcharge 4.0 teknolojisi

3.800 mAh, Qualcomm Quickcharge 4.0 teknolojisi İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Android 7.1.2 Nougat Genel Donanımlar: İris tarayıcısı, parmak izi sensörü, Nokia OZO Audio, IP68

İris tarayıcısı, parmak izi sensörü, Nokia OZO Audio, IP68 Kamera: 22 MP arka, 12 MP ön kamera

Bu yılın 3. çeyreğinde (Temmuz, Ağustos, Eylül) piyasaya sürülmesi beklenen Nokia 9’un fiyatı ise ABD’de 699 dolar (yaklaşık 2600 TL), Avrupa fiyatı ise 749 euro (yaklaşık 3000 TL) civarında olacak. Ülkemizde kur dönüşümü ve vergi uygulamalarının ardından cihazın fiyatı 4500 TL dolaylarına kadar çıkabilir.

Özellikleri ile göz kamaştırsa da Nokia’nın rakiplerinden fiyat politikası yönüyle ayılmak istemediği kesinlik kazanmış durumda.

Nokia’nın en yeni cihazları hakkında ortaya çıkan gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın :)