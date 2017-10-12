Nokia 9'a Ait Bir Tasarım Videosu Yayınlandı!

CompareRaja isimli bir YouTube kanalı, bu yıl içinde tanıtılması beklenen Nokia 9'a ait bir konsept tasarım videosu yayınladı.

Nokia, hali hazırda pek çok akıllı telefon tanıtmış olsa da bu yıl bir amiral gibisi daha tanıtmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. CompareRaja isimli YouTube kanalı, Nokia 9 ismi ile gelmesi beklenen yeni Nokia amiral gemisinin tahmin edilen tasarımına ismini vermediği kendi kaynağından gelen bilgileri de ekleyerek üç boyutlu bir tasarım videosu oluşturdu.

CompareRaja’nın Nokia 9’u, artık amiral gemilerinde olmazsa olmaz olan ince çerçeveli tasarıma sahip. Şaşırtıcı olan ise cihazın hem ön hem arka cam panelinin Galaxy S8’e benzer bir şekilde kavisli oluşu. Ayrıca dikkat çeken bir başka önemli nokta, Nokia 9 tasarımında 3.5mm kulaklık girişinin bulunmayışı.

Bunun dışında cihaz beklendiği gibi dikey olarak konumlandırılmış çift kameraya sahip. Fakat bu kameralar normalin biraz üstünde çıkıntıya sahip. Umarız piyasaya çıkacak olan orijinal cihazda bu kadar kamera çıkıntısı bulunmaz. Cihazın parmak izi tarayıcısı arka panelde bulunuyor ve bağlantı noktası olarak USB Type-C kullanıyor.

Donanım kısmına gelecek olursak Nokia 9’un QHD çözünürlüğe sahip 5.5 inç bir ekrana sahip olması bekleniyor. Cihaz 4GB RAM’e ve 64/128GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Henüz bir sızıntı gerçekleşmemiş olsa da yeni amiral gemisinin gücünü Qualcomm Snapdragon 835’ten alması bekleniyor. Bu donanım özellikleri, Nokia 9’u diğer amiral gemileri ile yarışabilecek bir cihaz haline getiriyor.

CompareRaja’nın Nokia 9 tasarımını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.