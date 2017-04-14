Nokia 9'un Muhteşem Konsept Görüntüleri!

Nokia 9 olduğu iddia edilen konsept görüntüler ortaya çıktı. Telefon, eğimli ekran, ince çerçeve ve çift kamera ile çok şık gözüküyor.

Nokia’nın akıllı telefon piyasasına geri dönmesi, yeni beklentiler oluşmasını sağlıyor. Nokia sonunda piyasaya Android telefonlarla gelecek ve asıl gücünü şimdi gösterecek. Daha önceleri telefon piyasasının en ünlü telefon üreticisiyken, bugün efsanenin geri dönüşünü konuşur olduk.

Nokia'nın yeni üst düzey telefonu Nokia 9’un konsept tasarımları ortaya çıktı. Açıkçası, bu tasarımlar, ben sağlamım diyor. Tasarım olarak sadeliği seçen Nokia, bu tasarım ile çıkarsa tasarım konusunda ben dahil birçok kişiden tam puan alacaktır. Telefonun ön tarafında iki hoparlör bulunuyor ve 2:1 en-boy oranına sahip 5.5 inç ekran ile birlikte geliyor. Ayrıca, son telefonlarda iyiden iyiye popüler hale gelen çift arka kameranın bu telefonda da olduğunu görüyoruz.

Tasarım harikası telefonun, yalnızca 6.2 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. İnce çerçevesi sayesinde, iPhone 7 kadar büyük ekranı olan telefonun, Nokia’nın şanına yarışır olduğunu söyleyelim. Ayrıca, Nokia 9 konsepti hakkında en çok ilgimizi çeken konulardan birisi, Samsung’un son telefonlarında gördüğümüz eğimli ekranın bulunması. Telefon hakkında en doğru tahmin, Galaxy S8’in abartısıyla, LG G6’nın sadeliğinin birleşimi olacaktır.

Telefonun çıkışı kesin olmamakla birlikte sonbahara kalacağı söyleniyor. Açıkçası, uzun süreden beri hiç bir telefonu bu kadar beğenmemiştim.